Satala Antik Kenti'ndeki kazının Anadolu'da başka bir örneği yok

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, "Urartu bronz kemeri milattan önce 9 ve 8. yüzyıllar arasında tarihlendirilmekte üzerindeki motiflerden dolayı. Urartuların baş tanrısı olan 'Haldi' burada betimlenmiş. Ana motif o. Bununla beraber de yine hayali varlık olarak nitelendirebileceğimiz sfenksler ve benzeri canlılar burada yer almış betimlenmiş. Yine bitkisel ve geometrik motifler söz konusu. Bizim için tarihlemedeki en önemli veriyi sağlayan bu kemer. Buradaki üretim yerinin maden atölyesinin milattan önce 9 ve 8. yüzyıla kadar kullanıldığını bize göstermekte. Satala’daki bulgularla da örtüşüyor. Satala’daki Urartu buluntuları da yine milattan önce 9-8. yüzyıllara tarihlendirilmektedir” diye konuştu.