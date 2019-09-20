Sean Bean: Yaşamak istiyorum

1 60 yaşındaki İngiliz oyuncu Sean Bean sinema ve televizyon dünyasının sevilen ve saygı duyulan aktörlerinden birisi. 90'dan fazla yapımda rol alan Bean'in bugünlerde başlattığı bir kampanya sosyal medyada en çok takip edilen haberlerden biri haline geldi.

2 Sean Bean'in canlandırdığı 23 karakter senaryo gereği öldürülünce oyuncuya 'Ölen Adam' lakabı takıldı.

3 Herkesin çok sevdiği Lord of the Rings’teki Boromir karakteri sayısız ok yarası alarak can verdi.

4 Sevenleri tam bu şoku atlatmışken Bean bu kez de televizyon efsanesi dizi Game of Thrones'un daha ilk sezonunda, üstelik de çok kilit bir karakteri canlandırırken, kafası kesilerek öldürüldü.

5 Sean Bean'in bir meşhur ölümü de 1995 yapımı Bond filmi olan Golden Eye'da helikopterden atılmasıydı.

6 Yıllar içinde ölümleri bir efsane haline gelen Sean Bean internette en çok fotoğrafı paylaşılan ünlü haline geldi. Hayranlarının esprili paylaşımlarına konu olan Bean adeta bir fenomene dönüştü. Posta'nın haberine göre; 'Kim olduğunu bilmiyorum ama seni bulacağım...Ve beni öldüreceksin' yazan bu fotoğrafta olduğu gibi yüzlerce şakaya konu olan aktör gerçekten de ölümle bağdaştı...





7 İngilizce'de kullanılan bir deyim olan 'Y.O.L.O' (Sadece Bir Kez Yaşıyorsun) ünlü oyuncu için değiştirilip Y.O.L.O.S (Sadece Bir Sezon Yaşıyorsun) haline geldi.







8 Hayatını kaybeden ünlüler için üzerinde o ünlünün ismi ve doğum-ölüm tarihi yer alan görseller Sean Bean'e uyarlanınca ortaya oldukça komik bir görüntü çıktı.

9 Tüm bu yaşananlardan sonra Sean Bean 'Artık seyirci beni görünce hangi sahnede öleceğimi düşünmeye başlıyor. Beni öldürmeyin” diyerek esprili bir kampanya başlattı. Oyuncunun bu kampanyası da bir fenomen haline geldi ve dünden beri internette en çok paylaşılan şey oldu.





10 David Beckham'ın Instagram'ın hikayeler kısmında paylaştığı Sean Bean'in Lord of the Rings'deki ölüm sahnesini gören oyuncu bu paylaşımı kendi hesabından paylaşarak 'Umarım bu sahne hoşuna gitmiştir David Beckham' diyerek hayranlarını yine güldürdü.