Sean Bean: Yaşamak istiyorum
Başarlı aktör Sean Bean bugüne kadar The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendesi) ve Game of Thrones (Taht Oyunları) gibi pek çok film ve dizide yer aldı. Başarılı ve sevilen bir oyuncu olan Bean'in bir konuda şikayeti var: Oynadığı tüm karakterlerin ölmesi...
-
160 yaşındaki İngiliz oyuncu Sean Bean sinema ve televizyon dünyasının sevilen ve saygı duyulan aktörlerinden birisi. 90'dan fazla yapımda rol alan Bean'in bugünlerde başlattığı bir kampanya sosyal medyada en çok takip edilen haberlerden biri haline geldi.
-
2Sean Bean'in canlandırdığı 23 karakter senaryo gereği öldürülünce oyuncuya 'Ölen Adam' lakabı takıldı.
-
3Herkesin çok sevdiği Lord of the Rings’teki Boromir karakteri sayısız ok yarası alarak can verdi.
-
4Sevenleri tam bu şoku atlatmışken Bean bu kez de televizyon efsanesi dizi Game of Thrones'un daha ilk sezonunda, üstelik de çok kilit bir karakteri canlandırırken, kafası kesilerek öldürüldü.
-
5Sean Bean'in bir meşhur ölümü de 1995 yapımı Bond filmi olan Golden Eye'da helikopterden atılmasıydı.
-
6Yıllar içinde ölümleri bir efsane haline gelen Sean Bean internette en çok fotoğrafı paylaşılan ünlü haline geldi. Hayranlarının esprili paylaşımlarına konu olan Bean adeta bir fenomene dönüştü. Posta'nın haberine göre; 'Kim olduğunu bilmiyorum ama seni bulacağım...Ve beni öldüreceksin' yazan bu fotoğrafta olduğu gibi yüzlerce şakaya konu olan aktör gerçekten de ölümle bağdaştı...
-
7İngilizce'de kullanılan bir deyim olan 'Y.O.L.O' (Sadece Bir Kez Yaşıyorsun) ünlü oyuncu için değiştirilip Y.O.L.O.S (Sadece Bir Sezon Yaşıyorsun) haline geldi.
-
8Hayatını kaybeden ünlüler için üzerinde o ünlünün ismi ve doğum-ölüm tarihi yer alan görseller Sean Bean'e uyarlanınca ortaya oldukça komik bir görüntü çıktı.
-
9Tüm bu yaşananlardan sonra Sean Bean 'Artık seyirci beni görünce hangi sahnede öleceğimi düşünmeye başlıyor. Beni öldürmeyin” diyerek esprili bir kampanya başlattı. Oyuncunun bu kampanyası da bir fenomen haline geldi ve dünden beri internette en çok paylaşılan şey oldu.
-
10David Beckham'ın Instagram'ın hikayeler kısmında paylaştığı Sean Bean'in Lord of the Rings'deki ölüm sahnesini gören oyuncu bu paylaşımı kendi hesabından paylaşarak 'Umarım bu sahne hoşuna gitmiştir David Beckham' diyerek hayranlarını yine güldürdü.
-
11
İşte Sean Bean'in oynarken can verdiği karakterlerin sıralı tam listesi...