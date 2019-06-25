Seçim haftası hangi filmler izlendi? (21 - 23 Haziran 2019 Box Office Türkiye)
Türkiye'nin 23 Haziran İstanbul Seçimleri’ne odaklandığı hafta sonunda sinemalarda en çok izlenen filmler belli oldu. Toy Story 4, ilk hafta sonunda dünya genelinde olduğu gibi Box Office Türkiye listesinin birinci sırasına yerleşti. Beşinci haftasonunu geride bırakan Aykut Enişte, 28.401 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer alırken, Cansu Tosun'un rol aldığı haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden Anna, 28.214 seyirciyle listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. İşte 21 - 23 Haziran 2019 Türkiye gişe rakamları.