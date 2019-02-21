Seda Bakan: 'Murat Boz acaba çok kaprisli midir?' diye düşündüm

Boz, filmin senaryosunu ilk okuduğunda kafasında bazı sorular olduğunu dile getirerek, "İlk okuma provasında Seda, Yosi, Seda Güven, Özgür ve Açelya geldikten sonra her şeye ikna oldum, enerjimiz çok güzeldi. Filmde, sahne gereği yamaç paraşütü yaptığım. En zorlandığım sahne buydu, benim yükseklik korkum var, bu film için olmasa asla kimse beni paraşüte bindiremezdi” dedi.

Boz, “Usta paraşütçüler eşliğinde bunu yapabildim, uçarken sadece bana verilen komutları yaptım, eğer paraşütü kullanan hocaya güvenmeseydim nasıl yapardım bilmiyorum, ama zor da olsa bunu başardım" ifadelerini kullandı. Filmin çekimlerinin büyük bir bölümünün Fethiye'de geçtiğini belirten Boz, "Çekimler gerçekten çok keyifli geçti. Oralardan hiç dönmek istemedik" ifadelerini kullandı.