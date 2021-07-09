Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi

09.07.2021 - 10:58
Bu kapsamda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden akademisyenlerce mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında ilk kez tespit edilen sivri kemer işlemeli mezar taşı, alandaki 1800 nitelikli taşın arasında en farklı örnek olarak dikkati çekiyor.
Kulaz, bölgede yürüttükleri çalışmalarda farklı durumlarla karşılaşabildiklerine dikkat çekti. Kulaz "Kemerli bir taş tespit ettik. Ustası Üveys Bin Ahmet. Hem babası hem de oğlu aynı şekilde mezar taşı ustası olarak çalışmış kişiler. Mezarlıkta bunların ortaya koyduğu birçok mezar taşı bulunmakta. Bu taş ünik yapısı, devasa özelliği, süslemeleri ve kemerli yapısıyla öne çıkıyor" dedi.
Kemerli taşı aynı zamanda projenin yüzü olarak da değerlendirmek istediklerini belirten Kulaz "Bu taş Selçuklu Mezarlığı'nda kemerli diyebileceğimiz tek taş özelliğinde. Mezar Türkmenoğlu Muhammed'e ait. Üveys Bin Ahmed'in babası Ahmet Bin Müzeyyin ve oğlu Asil Bin Üveys de mezarlıktaki birçok mezar taşını işleyen ustalardandır. Bu nedenle mezar taşı oldukça değer kazanıyor" diye konuştu.
Bölgede yaklaşık 10 bin mezar taşı olduğunu anlatan Kulaz, "Proje kapsamında 100 taşı liken temizliği, basit restorasyon, düzeltme, epigrafik çözüm ve benzeri işlemlerle ele alacağız. Şimdiye kadar çalışmalarımız olumlu devam ediyor" dedi.
Kulaz "Restorasyon ve düzeltme yapılan taşlar çok güzel sonuçlar verdi. İlerleyen süreçte likeni temizlenen taşların epigrafik çözümünü yapacağız. Sonrasında bunları dijital ortama aktararak herkesin erişimine sunacağız. Bu açıdan da oldukça heyecanlı ve mutluyuz" dedi.