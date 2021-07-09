Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi

Kemerli taşı aynı zamanda projenin yüzü olarak da değerlendirmek istediklerini belirten Kulaz "Bu taş Selçuklu Mezarlığı'nda kemerli diyebileceğimiz tek taş özelliğinde. Mezar Türkmenoğlu Muhammed'e ait. Üveys Bin Ahmed'in babası Ahmet Bin Müzeyyin ve oğlu Asil Bin Üveys de mezarlıktaki birçok mezar taşını işleyen ustalardandır. Bu nedenle mezar taşı oldukça değer kazanıyor" diye konuştu.