Selçuklu ve Danişmendliler dönemini anlatan sergi 43 ilde sanatseverlerle buluşturuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle bir araya getirilen eserler, 2015'ten bu yana farklı kentlerde sanatseverlerle buluşturuluyor.