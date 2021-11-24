Selçuklu ve Danişmendliler dönemini anlatan sergi 43 ilde sanatseverlerle buluşturuldu

Haberler 24.11.2021 - 09:03
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle bir araya getirilen eserler, 2015'ten bu yana farklı kentlerde sanatseverlerle buluşturuluyor.
Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Projesi kapsamında düzenlenen sergide, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tablolar yer alıyor.
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