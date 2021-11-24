Selçuklu ve Danişmendliler dönemini anlatan sergi 43 ilde sanatseverlerle buluşturuldu

Selçuklu ve Danişmendliler dönemini yansıtan minyatür, heykel, kostüm ve tabloların da aralarında bulunduğu 350 eser, bugüne kadar 43 ilde açılan sergilerle beğeniye sunuldu.

Haberler 24.11.2021 - 09:03

Selçuklu ve Danişmendliler dönemini anlatan sergi 43 ilde sanatseverlerle buluşturuldu - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle bir araya getirilen eserler, 2015'ten bu yana farklı kentlerde sanatseverlerle buluşturuluyor. 

Selçuklu ve Danişmendliler dönemini anlatan sergi 43 ilde sanatseverlerle buluşturuldu - 2

Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Projesi kapsamında düzenlenen sergide, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tablolar yer alıyor.

Selçuklu ve Danişmendliler dönemini anlatan sergi 43 ilde sanatseverlerle buluşturuldu - 3

İşte diğer kareler...

Selçuklu ve Danişmendliler dönemini anlatan sergi 43 ilde sanatseverlerle buluşturuldu - 4
Selçuklu ve Danişmendliler dönemini anlatan sergi 43 ilde sanatseverlerle buluşturuldu - 5

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER