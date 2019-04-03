Selda Bağcan’ın hayatı film oluyor

Usta sanatçı Selda Bağcan’ın hayatı belgesel ve film olarak, tüm dünyada izleyiciyle buluşacak. ABD’li yönetmen Amber İşbilen’in projesi hakkında konuşan Bağcan, kendisini kıvırcık saçlı birinin oynamasını istediğini dile getirdi.
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Selda Bağcan’ın hayatı hem belgesel hem de film oluyor. Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; ABD’li yönetmen Amber İşbilen’in, dört yıldır sanatçının Türkiye ve dünyada verdiği konserlerde yaptığı çekimlerin yer alacağı belgeselde, sona gelindi.
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Halk röportajlarının olduğu yapım, birçok festivalde gösterime girecek.
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İşbilen’in sponsorluk arayışına başladığı öğrenilirken, Bağcan’ın hayatına dair bilinmeyenler de projeye yansıyacak.
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Sanatçının, hayatı ise ikinci kez beyazperdeye taşınacak. Bağcan, “Bir kadın yapımcı, filmimi çekmek istedi. 1971 yılında yapılan ‘Adaletin Bu Mu Dünya’ arada kaynayıp gitti. Açıkçası iyi proje değildi. Eğer şimdi iyi bir şey olursa, olağanüstü bir hayatım var” dedi.
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71 yaşındaki sanatçı, “Sizi kimin canlandırmasını istersiniz?” sorusuna, “Bunu hiç düşünmedim. Ama kıvırcık saçlı biri oynayabilir” yanıtını verdi.