Sen Benim Her Şeyimsin filminin setindeki ölüme 6 yıl hapis istemi
Sen Benim Her Şeyimsin isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.
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Başrolünü Tolga Çevik’in oynadığı Sen Benim Her Şeyimsin isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun (68) yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
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Savcılık, TME İçerik Prodüksiyon A.Ş yetkilisi yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olmak” suçundan hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.
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Kayatuzu, Kemerburgaz’daki film setinde 14 Temmuz 2016’da dekor boyadığı sırada yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi incelemesinde şirket yetkilisi Kemal Kaplanoğlu’nun kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.
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Savcılık, Kaplanoğlu’nun taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. Şüpheli Kaplanoğlu, soruşturma sırasında verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.