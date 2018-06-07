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Sen Benim Her Şeyimsin filminin setindeki ölüme 6 yıl hapis istemi

Sen Benim Her Şeyimsin isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

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    Başrolünü Tolga Çevik’in oynadığı Sen Benim Her Şeyimsin isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun (68) yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
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    Savcılık, TME İçerik Prodüksiyon A.Ş yetkilisi yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olmak” suçundan hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.
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    Kayatuzu, Kemerburgaz’daki film setinde 14 Temmuz 2016’da dekor boyadığı sırada yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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    Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi incelemesinde şirket yetkilisi Kemal Kaplanoğlu’nun kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.
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    Savcılık, Kaplanoğlu’nun taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. Şüpheli Kaplanoğlu, soruşturma sırasında verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
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