Şener Şen: Oyunculuk tuhaf bir meslek (2019 Aydın Doğan Ödülü)

Boyner, bu yıl ödülü usta sanatçı Şen'e takdim etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, "Ustaların ustası Şener Şen, Türk sinemasının her dönemine ve ekolüne, adını altın harflerle yazdırmış, genç sinema sanatçılarına, her rolüyle ilham vermiş, sanatının her köşesini, müthiş bir titizlik ve ciddiyetle icra etmiştir. Canlandırdığı her karakteri, tıpkı bir roman kahramanı gibi unutulmaz kılmış, ülkemiz insanının tüm samimi duygularını beyaz perdeye taşımıştır. Oynadığı her karakter Türk toplumunun kolektif hafızasında çok önemli yer almıştır" dedi.