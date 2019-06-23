Senforock 20 bin kişiyi coşturdu

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Senforock Orkestrası Şefi Musa Göçmen, binlerce insanla buluşarak harika bir konser verdiklerini ifade ederek, "Bugün binlerce insanla buluşarak harika bir gün yaşadık. Senforock eşliğinde şarkılar söyledi. Kalabalık inanılmaz bir heyecan verdi. Çünkü bir müzik yapıyorsunuz ve bu müzik on binlerce kişiye ulaşıyor. Hep bir ağızdan şarkı söylüyor. Bu heyecanımız tüm topluma yayılıyor. Bizim istediğimizde işte bu sevgiyle birleşmek. Bu konserden sonra açık hava konserleri bir şehre yayılacaktır. Bu yaz çok açık hava konserlerimiz var. Hatay, Mersin, Denizli, İzmir, Marmaris ve ağustos ayında İstanbul ve Antalya’da devam edecek. Bu akşam çok büyük bir koro eşlik etti bize. Bütün parçalarda baştan sona yanımızdalardı. Gerçekten Türkiye’nin en büyük rock korusuyla birlikte şarkı söyledik" dedi.