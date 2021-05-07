Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon’un Çaykara İlçesi’nde bulunan Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi’ni gezdi.

DHA 07.05.2021 - 16:13

Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi - 1

Bir süredir Trabzon’da bulunan Şenol Güneş, Karadeniz doğal yaşamının çeşitli boyutlarıyla sergilendiği müzeyi gezdikten sonra, büyük emek harcanarak oluşturulan bu yapının mutlaka görülmesi gerektiğine işaret etti.

Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi - 2

Müze kurucusu Dursun Ali İnan yaklaşık 30 yıldır topladığı objelerin sergileneceği bir müze oluştumanın en büyük hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. 



Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi - 3
Çaykara Uzungöl’de yaklaşık 4000 metrekare alan üzerine kurulu Dursun İnan Müzesi üç ana bölümden oluşuyor. 


Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi - 4

Müzede yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evi, Dursun Ali İnan’ın otuz yıldır topladığı yöresel - arkeolojik eserler, doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl’ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik yer alıyor.

İşte diğer kareler...

Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi - 5
Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi - 6
Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi - 7

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