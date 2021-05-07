Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi

Müzede yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evi, Dursun Ali İnan’ın otuz yıldır topladığı yöresel - arkeolojik eserler, doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl’ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik yer alıyor.

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