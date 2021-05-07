Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi

DHA 07.05.2021 - 16:13
Bir süredir Trabzon’da bulunan Şenol Güneş, Karadeniz doğal yaşamının çeşitli boyutlarıyla sergilendiği müzeyi gezdikten sonra, büyük emek harcanarak oluşturulan bu yapının mutlaka görülmesi gerektiğine işaret etti.
Müze kurucusu Dursun Ali İnan yaklaşık 30 yıldır topladığı objelerin sergileneceği bir müze oluştumanın en büyük hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.
Müzede yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evi, Dursun Ali İnan’ın otuz yıldır topladığı yöresel - arkeolojik eserler, doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl’ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik yer alıyor.
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