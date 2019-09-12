Sertab'ın Müzikali'nin özel konuğu Sezen Aksu
Sertab Erener’in 120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi sloganı ile 3 yıldır kapalı gişe sergilenen Sertab'ın Müzikali, bu sezon Zorlu PSM'de izleyici ile buluşuyor. Sezonun ilk gösterisi önceki akşam yenilenmiş haliyle sahnelendi. Müzikalin sezondaki ilk gösterisinin özel konuğu Sezen Aksu'ydu.
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Sertab Erener’in; en son teklisi Belki de Dönerim ile başladığı müzikalde ilk yarı Eurovision şampiyonu Everyway That I Can ile tamamlandı. Zor Kadın, Yanarım, Aşk, İncelikler Yüzünden, Yolun Başı, Rengarenk, Olsun, Öyle de Güzel gibi 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını, 8 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla seslendiren Erener, vedayı Kera ile yaptı.
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2Sertab Erener, konser boyunca Beyhan Murphy’nin koreografileri ile dans etti. Her şarkının ruhuna uygun kostüm ve objelerin eşlik ettiği konserde toplam 37 şarkı söylendi.
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3Erener'in onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği Sertab'ın Müzikali'nin bir de dünyaca ünlü bir ışık tasarımcısı vardı.
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41967’den bugüne 200’den fazla Broadway oyununun ışık tasarımını üstlenen Tony Ödüllü Ken Billington'ın yarattığı üç boyutlu tasarım ışık ve şovu izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
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5ÖZEL KONUK: SEZEN AKSU
Sertab Erener’in dört yıl önce hayal edip gerçekleştirmek için yola çıktığı müzikalin sezondaki ilk gösterisinin özel konuğu Sezen Aksu'ydu. Konser sonunda sanatçı kendisini izlemeye gelen Sezen Aksu'ya: 'Yıllarca onun şarkılarını söyledim. Bu gece özel bir gece beni yanlız bırakmadı' diyerek teşekkür etti.
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6Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener de gösteriyi izleyenler arasındaydı.
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7Seyirciyi zamanda dans ettirmeyi amaçlayan Sertab Erener ile bir sonraki randevu, 16 Ekim akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.