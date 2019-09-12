Sertab'ın Müzikali'nin özel konuğu Sezen Aksu

Sertab Erener’in; en son teklisi Belki de Dönerim ile başladığı müzikalde ilk yarı Eurovision şampiyonu Everyway That I Can ile tamamlandı. Zor Kadın, Yanarım, Aşk, İncelikler Yüzünden, Yolun Başı, Rengarenk, Olsun, Öyle de Güzel gibi 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını, 8 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla seslendiren Erener, vedayı Kera ile yaptı.



