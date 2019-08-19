Sevgi 2019 Fotoğraf Yarışması'nın finalistleri belli oldu
ntv.com.tr
Sevgiyi anlatan fotoğraflar için bir yarışma düzenlendi ve fotoğrafçılara, “Sizin için sevgi nedir?” denildi. Herkes kendi bakış açısına göre sevgiyi anlatan anları fotoğrafladı. Fotoğraf uygulaması Agora’nın düzenlediği Sevgi 2019 Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri belli oldu. 2017’den bu yana düzenlenen yarışmaya bu yıl 15 bin 93 fotoğraf gönderildi. Bin dolarlık ödül verilecek birinci, 12 Eylül’de açıklanacak. İşte sevgiyi en iyi anlatan fotoğraflar...
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1Vietnam
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2Burma
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3Hindistan
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4Naga
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5Norveç
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6Endonezya
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7
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8Vietnam
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9Hindistan
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10Tanzanya
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11
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12Vietnam
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13
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14
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15Endonezya
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16ABD
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17Fas
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18
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19Suudi Arabistan
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20Almanya
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21Tayland
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22Madrid
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23Peru
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24
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25
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26
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27Almanya
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28
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29Malezya
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30Burma
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31İspanya
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32
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33
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34Portekiz
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35Burma
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36Bali
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37Burma
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38
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39
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40Yunanistan