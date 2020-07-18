Seyfi Dursunoğlu'na (Huysuz Virjin) veda mesajları (Tarkan: Yaşayan bir efsaneyi kaybettik)

18.07.2020 - 13:12
EROL EVGİN
''Sevgili SeyfiDursunoğlu'nu kaybettik.Zekası, esprisi, cesareti, ve Huysuz Virjin tiplemesiyle onu hiç unutmayacağız. Sevgili Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.''
YILMAZ ERDOĞAN
''Seyfi Dursunoğlu'nu nam-ıdiğer Huysuz Virjin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz...''
BERNA LAÇİN
''Ah ama ahhhhh sen nasıl bırakıp gittin çılgınca sevdiğin yaşamı, evini, kanaviçelerini, el emeğin halılarını, örtülerini...
Ah be dünyanın en tatlı huysuzu...
Çok üzgünüm :( ''
AYŞE ARMAN
''Ölümüne inanamadığım insanlardan biri...Çok üzüldüm. Nur içinde yatsın.''