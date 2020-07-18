Seyfi Dursunoğlu'na (Huysuz Virjin) veda mesajları (Tarkan: Yaşayan bir efsaneyi kaybettik)

'Huysuz Virjin' rolüyle tanınan sahne sanatçısı Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dursunoğlu vefatının ardından sanatçı dostları sosyal medyadan duygusal mesajlar yayınladı. İşte Dursunoğlu'nun ardından veda paylaşımları...

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18.07.2020 - 13:12

TARKAN



"Seyfi Dursunoğlu...

Nam-ı diğer Huysuz Virjin’i, yaşayan bir efsaneyi kaybettik bugün. Nur içinde yatsın.

Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.

Kendisini hiç unutmayacağız, hep sevgi ve saygıyla anacağız..."







CEM YILMAZ



"Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu ile beraber gitti..Mekanı cennet olsun."







PERİHAN SAVAŞ



"Çok özeldin..."







ONUR BÜYÜKTOPÇU



"Usta..Seni çok sevdik ve hep seveceğiz.Sahnede var olan herkes eminim sizden çok şey öğrendi.Bize kattıklarınız için bize öğrettikleriniz için çok minnettarız.Huzur içinde uyu usta..Saygıyla ve minnetle...Huysuz ve tatlı adam..."







BEHZAT UYGUR



"Canım Huysuz..yerin asla dolmayacak...Sayın Seyfi Dursunoğlu sizi çok özleyeceğim..."







CELİL NALÇAKAN



"Ah!



Devriniz dâim olsun Seyfi Bey...

Güle güle Huysuz Virjin"







PELİN ÖZTEKİN



"Sen bir efsaneydin Huysuz Virjin.! Tanıdığım en güzel kalpli, dili sivri, ruhu çocuk Seyfi Dursunoğlu. İyi ki dokundun hayatıma. Mekanın cennet olsun"







SELÇUK YÖNTEM



"Türkiye çok önemli bir rengini kaybetti. Değerli sanatçı Seyfi Dursunoğlu nurlar içinde ol.. Seni çok özleyecek bu dünya..."

SUZAN KARDEŞ



"Hep adından, ardından, saygıyla, sevgiyle, güzel sözler duyduğum sevgili SEYFİ DURSUNUOĞLU. mekanın cennet olsun, sevenlerine sabırlar dilerim"









GÜLBEN ERGEN



"Çok özleyeceğim çok..."

EROL EVGİN ''Sevgili SeyfiDursunoğlu'nu kaybettik.Zekası, esprisi, cesareti, ve Huysuz Virjin tiplemesiyle onu hiç unutmayacağız. Sevgili Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.''

YILMAZ ERDOĞAN ''Seyfi Dursunoğlu'nu nam-ıdiğer Huysuz Virjin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz...''

BERNA LAÇİN ''Ah ama ahhhhh sen nasıl bırakıp gittin çılgınca sevdiğin yaşamı, evini, kanaviçelerini, el emeğin halılarını, örtülerini... Ah be dünyanın en tatlı huysuzu... Çok üzgünüm :( ''

AYŞE ARMAN ''Ölümüne inanamadığım insanlardan biri...Çok üzüldüm. Nur içinde yatsın.''