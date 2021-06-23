Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor

Cuma günü seyirciyle buluşaca puhutv orijinal dizisi Seyyar'ın 3. yenibölümünde Yasin iyice köşeye sıkışıyor...

23.06.2021 - 11:41

Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 1
Başrollerinde; Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Seyyar’ın 3. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği, senaryosunu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın yazdığı Seyyar'da hastanede Çiğdem’in uyanmasını bekleyen Yasin bir yandan da Suat’ın teklifiyle allak bullak olmuştur.

Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 2
Tam dükkanını açıp seyyarlıktan kurtulmak üzereyken, Suat’la karanlık bir iş birliğine girecek olmak onu iyice köşeye sıkışmıştır.

Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 3
Çiğdem hastanede kendine geldiğinde baronun onun davasına bakması için gönderdiği avukatla tanışır.

Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 4
Suat, Yasin’i ilk satışı için hazırlarken, şehrin diğer tarafında bambaşka kudretli bir adamla tanışırız; İsmail Dağ.
Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 5
Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan Seyyar, yeni bölümüyle 25 Haziran Cuma günü puhutv’de…
Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 6
Seyyar yeni bölüm fotoğrafları...
Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 7
Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 8
Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 9
Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER