Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası

07.07.2021 - 11:05
Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği ‘Seyyar’ seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde; Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı ‘Seyyar’, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekecek. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği ‘Seyyar’ın senaryosunu; Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor.
5. BÖLÜM KONUSU
Gerçeklerle yüzleşme sırası Yasin’e gelir… Duruşma günü gelmiş Çiğdem taburcu olmuştur. Yasin paramparça olan arabasının başında tedirgince duruşma saatini bekler.
Çiğdem onunla konuştuktan sonra evi aramaya başlar ve Seda’nın haklı olduğunu anlar. Yasin’i eve dönünce büyük bir yüzleşme anı beklemektedir.
İşte diğer kareler...