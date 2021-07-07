Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası

puhutv Orijinal dizisi ‘Seyyar’, yeni bölümleriyle Cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 9 Temmuz Cuma günü puhutv’de. İşte yeni bölümden ayrıntılar...

07.07.2021 - 11:05

Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası - 1

Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği ‘Seyyar’ seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde; Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı ‘Seyyar’, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekecek. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği ‘Seyyar’ın senaryosunu; Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor. 

Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası - 2

5. BÖLÜM KONUSU

Gerçeklerle yüzleşme sırası Yasin’e gelir… Duruşma günü gelmiş Çiğdem taburcu olmuştur. Yasin paramparça olan arabasının başında tedirgince duruşma saatini bekler. 

Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası - 3
Suat, Yasin’e mahkemede yanlış bir şey söylememesi gerektiğini hatırlatarak yeni teslimat adresini verir. Adliyeden tutuksuz yargılanma kararı çıkan Çiğdem sonunda evine gelir.
Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası - 4
Yasin onu eve bıraktıktan sonra teslim edeceği adrese gider. Korkunç anlar yaşadığı eve dönen Çiğdem’in tedirgin psikolojisi Seda’nın telefonu ile daha karanlık bir hal alır. Seda, Yasin’in bir şeyler sakladığını düşünmektedir.
Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası - 5

Çiğdem onunla konuştuktan sonra evi aramaya başlar ve Seda’nın haklı olduğunu anlar. Yasin’i eve dönünce büyük bir yüzleşme anı beklemektedir.

İşte diğer kareler...

Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası - 6
Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası - 7
Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası - 8

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