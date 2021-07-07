Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası

Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği ‘Seyyar’ seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde; Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı ‘Seyyar’, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekecek. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği ‘Seyyar’ın senaryosunu; Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor.

Suat, Yasin’e mahkemede yanlış bir şey söylememesi gerektiğini hatırlatarak yeni teslimat adresini verir. Adliyeden tutuksuz yargılanma kararı çıkan Çiğdem sonunda evine gelir.

Yasin onu eve bıraktıktan sonra teslim edeceği adrese gider. Korkunç anlar yaşadığı eve dönen Çiğdem’in tedirgin psikolojisi Seda’nın telefonu ile daha karanlık bir hal alır. Seda, Yasin’in bir şeyler sakladığını düşünmektedir.