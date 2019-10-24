Sharon Stone: Temel İçgüdü korkularımızı yakaladı

1 Allure dergisine konuşan Sharon Stone, “Temel İçgüdü’nün tarihin tam da olması gereken anında yapıldığını düşünüyorum. Çünkü tüm korkularımızı, şüphelerimizi ve gücün kadınların lehine değişim anını yakaladı” dedi.







2 61 yaşındaki usta oyuncu Stone sözlerine şöyle devam etti: "Hala etkileyici bir film ama bugün yapılabilir miydi? Yapıldığı zamanki sansasyonu yaratacağına şüpheliyim."





3 "Kariyerime başladığımda oturmamıza müsaade edilen iki şekil vardı: Ayak bilekleri üst üste gelecek şekilde ya da bilekler sandalyenin altında bitişecek şekilde."







4 90’lardan bu yana sektördeki deneyiminin nasıl değiştiğinden bahseden Stone, "Vücudumu çok daha fazla seviyorum. Vücuduma minnettarım. Ben gençken herkes bana vücudumda neyin kusurlu olduğunu söylerdi"





