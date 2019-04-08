Shazam! Aquaman ve Wonder Woman'dan sonra zirvede (5-7 Nisan 2019 ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. En eğlenceli süper kahraman filmlerinden biri olma iddiası taşıyan Shazam! 53.5 milyon gişe rakamıyla Aquaman ve Wonder Woman'dan sonra DC'nin en parlak projeleri arasında ismini şimdiden yazdırdı. Stephen King'in aynı isimli romanından günümüze yeniden uyarlanan Pet Sematary (Hayvan Mezarlığı) ise gişede ikinciliği elde etti. İşte 5-7 Nisan 2019 ABD Box Office rakamları...
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How to Train Your Dragon: The Hidden World 2 milyon dolar