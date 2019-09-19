Sıla, Efe Bahadır ile ayrılığı duyurdu: Hem çok anladım, hem çok ağladım
Sıla, yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostu Efe Bahadır'la sahnede yollarını ayırdıklarını duyurdu. İşte Sıla'nın daha önce "Dostluğu kardeşlik ile perçinledik, biz siyam ikiziyiz” dediği Bahadır ile ilgili yaptığı ayrılık açıklaması.
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1Efe Bahadır sorulunca “Efe benim için bir sürü şey ifade ediyor. Annem bize ‘siyam ikizi’ diyor hatta. Dostluğu kardeşlik ile perçinledik” diyen Sıla Instagram hesabından ayrılığı duyurdu.
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Sıla Gençoğlu, Efe Bahadır ile çekilmiş fotoğraflarının altına şu notu yazdı:
"Efe’ciğimle tam yirmi senedir tanışıyoruz. Okul koridorlarında koşup oynamışlığız çok. Hayatımız şarkıyla şiirle donatılmış, sandıklarımız hazine dolu."
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3"Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu, eli sımsıkı elimde. Sırtı sırtımda. Kahkahalarla parlattık oturduğumuz evlerin camlarını."
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"Her sehpada mum oldu yandı fikirler. Yani, öyle beş on cümlelik, buraya sığacak bir öykümüz yok bizim."
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5"Bir ay evvel 'Bana müsaade et, şehir, ülke gezeceğim fotoğraf çekeceğim, tek göz odaya kapanacağım, müzik yapacağım,olur mu? Birazcık bensiz çık sahneye' dedi. Hem çok anladım, hem çok ağladım. O da çok ağladı. Ama imkanı olan da delirmesin mi canım! Hem havalanmak iyidir. Yenilikle döner gün."
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6"O yüzden bir süre sahnelerde ayrıyız. Sadece sahnelerde! Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Her daim yan yanayız, can canayız"