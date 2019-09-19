Sıla, Efe Bahadır ile ayrılığı duyurdu: Hem çok anladım, hem çok ağladım

1 Efe Bahadır sorulunca “Efe benim için bir sürü şey ifade ediyor. Annem bize ‘siyam ikizi’ diyor hatta. Dostluğu kardeşlik ile perçinledik” diyen Sıla Instagram hesabından ayrılığı duyurdu.

2 Sıla Gençoğlu, Efe Bahadır ile çekilmiş fotoğraflarının altına şu notu yazdı: "Efe’ciğimle tam yirmi senedir tanışıyoruz. Okul koridorlarında koşup oynamışlığız çok. Hayatımız şarkıyla şiirle donatılmış, sandıklarımız hazine dolu."





3 "Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu, eli sımsıkı elimde. Sırtı sırtımda. Kahkahalarla parlattık oturduğumuz evlerin camlarını."





4 "Her sehpada mum oldu yandı fikirler. Yani, öyle beş on cümlelik, buraya sığacak bir öykümüz yok bizim."

5 "Bir ay evvel 'Bana müsaade et, şehir, ülke gezeceğim fotoğraf çekeceğim, tek göz odaya kapanacağım, müzik yapacağım,olur mu? Birazcık bensiz çık sahneye' dedi. Hem çok anladım, hem çok ağladım. O da çok ağladı. Ama imkanı olan da delirmesin mi canım! Hem havalanmak iyidir. Yenilikle döner gün."



