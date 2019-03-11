Sıla'nın Malefiz stili
Açıkhava konserlerinden sonra İstanbul’da ilk kez sahneye çıkan Sıla, Acı albümündeki şarkıları da ilk kez seslendirdi. Giydiği siyah kıyafetle kötü peri Malefiz'e benzetilen Sıla hareketli şarkılar öncesi seyirciye seslendi: Bütün açık yaralarınıza tuzları döküp rahatladıysanız artık biraz eğlenmek niyetindeyim.
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1Açıkhava konserlerinden sonra İstanbul’da ilk kez sahneye çıkan Sıla, hafta sonu Volkswagen Arena’daydı. Pozitif, Kerki- Solfej’in düzenlediği gecede hayranlarıyla bir araya gelen Sıla, Acı albümündeki şarkıları da ilk kez bu konserde canlı olarak seslendirdi.
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Sahneye ilk olarak Pembe bir Dundas kıyafet ile çıkan Sıla, konserin ikinci yarısında ise Siyah bir Tuvanam A46 tercih etti.
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MALEFİZ BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
İkinci yarıdaki kıyafetiyle izleyenlerin Malefiz karakterine benzettiği Sıla sahne şovu ve kıyafetleriyle yine izleyenlerden tam not aldı.
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4“ARTIK BİRAZ EĞLENMEK NİYETİNDEYİM”
Biletlerinin günler öncesinden tükendiği konserde şarkılarını 4500 kişilik hayran korosuyla birlikte seslendiren Sıla, sık sık kendisine seslenen sevenleriyle sohbet etti.
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5Konserde önce slow şarkılarını seslendiren Sıla; “Bütün açık yaralarınıza tuzları döküp rahatladıysanız artık biraz eğlenmek niyetindeyim. Var mısınız” dedikten sonra en sevilen hareketli parçalarını seslendirdi.
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6Sıla’nın yeni albümündeki şarkılarına şimdiden eşlik eden binlerce kişi özellikle ‘Sabır’ şarkısında Sıla’yı alkış yağmuruna tuttu.
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Malefiz kimdir, Malefiz nedir?
Malefiz; Angelina Jolie'nin canlandırdığı Robert Stromberg tarafından yönetilen fantastik türde 2014 yapımı bir ABD filmi. Film Disney'in 1959'da çektiği, Uyuyan Güzel masalının çizgi uyarlaması olan Uyuyan Güzel filminin, hikâyeyi kötü peri Malefiz'in gözünden anlatan canlı aksiyon versiyonudur.