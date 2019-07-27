Simpsons dizisi geleceği nasıl tahmin ediyor?

1 Matt Groening'in yaratıcısı olduğu ve Amerikan televizyonu Fox'ta yayımlanan Simpsons, 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi. Daha sonra Simpsons dizisi geleceği tahmin etmesiyle daha da ünlendi.







2 BBC'nin Newsbeat radyo programı ekibine konuşan dizinin yazarları bu durumun, birçok kişinin tahmin ettiğinin aksine komplo teorileriyle ilişkilendirilemeyeceğini, dizide birçok konuda geleceğe dair tahminler yürütüldüğü için bunların gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.







3 Newsbeat'e konuşan dizi yazarlarından Al Jean bu durumu, "Eğer yeteri kadar tahminde bulunursanız yüzde 10'u doğru çıkar" ifadelerini kullandı.







4 Dizinin diğer bir yazarı olan Stephanie Gillis ise, "Bir bakıma 10 ay öncesinden yazan gelecekbilimcileriz, o yüzden bir sonraki adımda ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz" diyor.







5 Al Jean, Trump ile ilgili bölümü nasıl yazdıklarına dair, "2000 yılında hangi komik ünlü başkan olabilir diye düşünüyorduk. Trump'ın bir gün başkan adayı olacağına dair sözlerini dikkate alarak senaryoyu yazdık" dedi.







6 Bazı komplo teorisi yazarları, Simpson ailesinin New York'a gittikleri bölüm üzerinden dizinin 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler saldırılarının gerçekleşeceğini bildiğini iddia ediyordu.



