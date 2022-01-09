Simurg kuşunun hikayesinden yola çıkarak hazırlanan Anka sergisi açıldı

Anka kuşunun hikayesini anlatan Mohammadzadeh, "Bütün insanlar hepimiz aynıyız. Allah'tan gelmişiz ve ona gideceğiz. Biz sergide de Anka kuşunun hikayesiyle bu tema kapsamında bir karma sergi hazırladık. Hem üstatlar hem de onların yetenekli öğrencilerinin eserleriyle bir sergi yapmayı düşündük" dedi.

Mohammadzadeh, sergiye katılan İranlı sanatçıların birçoğunun Türkiye'de sanat hayatına devam ettiğini, diğerlerinin de İran'dan gelerek sergiye katıldıklarını aktardı.

Galeri Apollon'un kurucusu ressam Karl Talip Kara ile böyle bir projeye imza atmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Mohsen Mohammadzadeh, bundan sonra da birlikte çeşitli projelere imza atabileceklerini ifade etti.