Sinema tarihine damga vuran otomobiller Bumblebee ile gündemde
Son yılların en başarılı serilerinden Transformers'un ilk spin-off filmi olan Bumblebee seyirciyle buluştu. Serinin en sevilen karakteri bu kez bir Volkswagen Beetle. Bu da sinema tarihine damga vuran otomobilleri gündeme getirdi... Birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri, kimi zaman uçurumdan atlayarak sanat uğruna kendilerini feda ediyor; kimi zaman da robota dönüşerek dünyayı kurtarıyorlar. Sinema tarihi boyunca binlerce arabayla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi. Ancak kimi arabalar var ki en az filmler kadar efsaneleşti. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...
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1Bumblebee / Volkswagen Beetle
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2Gone in 60 Seconds (1974)
1967 Model Shelby Mustang GT500 "Eleanor"
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3The Dukes of Hazzard (2005)
1969 Model Dodge Charger "General Lee"
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4The Transporter (2002)
2004 Audi A8 6.0 Quattro
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5Smokey and the Bandit (1977)
1977 Model Pontiac Firebird Trans Am
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6Death Proof (2007)
1971 Model Chevrolet Nova SS
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7Transformers
Peterbilt 379 /
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8Mad Max Serisi (1979-1985)
1973 Model Ford Falcon XB GT Coupe "V8 Interceptor"
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Fast And Furious
1970 Dodge Charger
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10Ferris Bueller's Day Off (1986)
1961 Model Ferrari GT250 SWB California Spider
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11Casino Royale (2006)
2007 Aston Martin DBS
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12The Dark Knight Üçlemesi (2005-12)
Tumbler Batmobil
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13The Italian Job (1969)
1967 Model Austin Mini Cooper S 1275
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14James Bond Serisi (1964-2015)
Aston Martin DB5
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15Back to the Future (1985-1990)
Delorean DMC-12
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16Hayalet Avcıları / Ghostbusters (1984-89)
1959 Model Cadillac Miller Meteor "Ecto 1"
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17The Blues Brothers (1980)
1974 Model Dodge Monaco Bluesmobile
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18Bullitt (1968)
1968 Model Ford Mustang GT 390 Fastback (Bullitt)
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19The Spy Who Loved Me (1977)
1976 Model Lotus Esprit S1 "Islak Nellie"
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20American Graffiti (1973)
1932 Model Ford Coupe
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21Vanishing Point (1971)
1970 Model Dodge Challenger R/T
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22Christine (1983)
1958 Model Plymouth Fury (Christine)
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23Le Mans (1971)
1970 Model Porsche 917
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24Starsky & Hutch (2004)
1974 Model Ford Gran Torino
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25A-Takımı / The A-Team (2010)
1994 Model GMC Vandura
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262 Fast 2 Furious (2003)
2002 Nissan Skyline GT-R R34
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BONUS: FİLMLERE ÖZEL TASARIMLAR
Blade Runner 2049 (2017)
Endüstri mühendisi Syd Mead ve tasarımcı Gene Winfield‘ın imzasını taşıyan tasarımlarıyla Spinner‘ların en önemli özelliği dikey kalkış/iniş sağlayan sistemleri.
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Minority Report (2002)
2054 model bu araç, göz alıcı kırmızı rengi ve muhteşem tasarımıyla olduğu kadar kendi kendini sürebilme, konuşarak kumanda edilme ve yolcuların kişilik ve ruh haline göre müzik seçebilme gibi teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.
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TRON: Legacy (2010)
Daniel Simon’un, tasarladığı Light Runner adındaki bu otomobil / motorsiklet mayın döşeyen ve roket atan silahlara sahip.
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30Transformers / 1977 Chevrolet Camaro