Sinema tarihinin en başarısız filmi açıklandı: John Carter: İki Dünya Arasında
Taylor Kitsch'in başrolünde oynadığı 2012 yapımı John Carter; Kleopatra, Cennetin Kapısı'nda ve Korsan'ı geride bırakarak sinema tarihinin en başarısız filmi oldu.
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1Walt Disney Pictures tarafından üretilen John Carter: İki Dünya Arasında adlı filminin sinema tarihinin en başarısız yapımı olduğu belirtildi.
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2The Hollywood Reporter'ın haberine göre; Andrew Stanton tarafından yönetilmiş ve ABD’li asker John Carter’in Mars’taki macerasını anlatan bilim kurgu fantezi filmi, yapımcılara 363.7 milyon dolara mal oldu ama dünya genelinde sadece 284 milyon dolar kazadı.
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Bu durum, John Carter’i sinema tarihinin en başarısız projesi yaptı.
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Daha önce sinema tarihinin en başarısız filmi olarak Renny Harlin’in Cutthroat Island (Korsan) adlı yapımı gösteriliyordu. 115 milyon dolara mal olan 1995 yapımı film gişede sadece 98 milyon dolara ulaşabildi.
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5Peki ya 1980 yılının efsane filmi Heaven's Gate (Cennetin Kapısı) gişede ne durumdaydı?
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6Michael Cimino’nun filmi 44 milyon dolarlık (bugün 171 milyon dolar) bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen ABD’de sadece 3,5 milyon dolarlık hasılat elde etti. Bugünün para değeriyle United Artists şirketi 128 milyon dolar kaybetti.
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1960’lı yıllar sineması için o dönemde yapılan en pahalı film, bugünün 365 milyon dolarına denk düşen 44 milyon dolarlık bütçe ile çekilen Cleopatra'ydı (Kleopatra)
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Elizabeth Taylor’ın başrolde olduğu film, gişede bir numara olsa da ABD’de sadece 57,8 milyon dolarlık (bugün 480 milyon dolara denk) hasılat elde etti.
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9Dört Oscar’lı filmin ABD dışı hasılatı ise yedi yılda (1963-1969 arasında) 14 milyon dolarda kaldı.