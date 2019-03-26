Sinemada gişenin yeni lideri Türk İşi Dondurma oldu (Box Office 22-24 Mart 2019)
Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu'nun yeni filmi Türk İşi Dondurma, ikinci hafta sonunda gişenin yeni lideri oldu. Film on günde toplamda yaklaşık 300 bin civarı seyirci tarafından izlendi. Son iki haftanın lideri Captain Marvel ise 82.129 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı. İşte 22-24 Mart 2019 haftası gişe rakamları...
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1
Anadolu Turnesi
74
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2
BABA Bu Alem Bi Alem
240
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3
Mirai
1.053
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4
Çat Kapı Aşk
6.522
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5
Şeytan-i İns
8.581
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6
Soğuk İntikam
9.162
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7
Özgür Dünya
11.274
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8
Ali
18.013
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9
Kuzular Kurtlara Karşı 2
22.606
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10
Us
24.136
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11
Öldür Beni Sevgilim
48.527
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12
Mucizeler Parkı
51.688
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13
Captain Marvel
82.129
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14
Türk İşi Dondurma
118.519