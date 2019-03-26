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Sinemada gişenin yeni lideri Türk İşi Dondurma oldu (Box Office 22-24 Mart 2019)

Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu'nun yeni filmi Türk İşi Dondurma, ikinci hafta sonunda gişenin yeni lideri oldu. Film on günde toplamda yaklaşık 300 bin civarı seyirci tarafından izlendi. Son iki haftanın lideri Captain Marvel ise 82.129 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı. İşte 22-24 Mart 2019 haftası gişe rakamları...

  • 1

    Anadolu Turnesi

    74

  • 2

    BABA Bu Alem Bi Alem

    240

  • 3

    Mirai

    1.053

  • 4

    Çat Kapı Aşk

    6.522

  • 5

    Şeytan-i İns

    8.581

  • 6

    Soğuk İntikam

    9.162

  • 7

    Özgür Dünya

    11.274

  • 8

    Ali

    18.013

  • 9

    Kuzular Kurtlara Karşı 2

    22.606

  • 10

    Us

    24.136

  • 11

    Öldür Beni Sevgilim

    48.527

  • 12

    Mucizeler Parkı

    51.688

  • 13

    Captain Marvel

    82.129

  • 14

    Türk İşi Dondurma

    118.519

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