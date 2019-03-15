Sinemada haftanın filmleri (15 Mart 2019)

Marid

Kötülükte aşırıya kaçana verilen sıfat ve o cinin adı Marid, yani galiba öyle. Sonuçta içinde üç harflinin olması lazım. Şart gibi bu. yani öyle bir kıvama geldim ki, korku filmi çekmeye kalksam “cin”den bir adım öteye gidemezmişim gibi... Yönetmenlerin kısırlığı seyirciyi de vuruyor. Daha fazla ölmek istemiyorum. Ama “ben seviyorum” diyorsanız, Kemal Özdemir imzalı filmin örneklerinden bir adım daha ötede olduğunu söyleyebilirim. Onur Bilgin, Hilal Anay, Mustafa Mutlu gibi isimler filmin oyuncu kadrosunda.

Marid fragmanı