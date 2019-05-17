Sinemada haftanın filmleri (17 Mayıs 2019)

Oyuncaklar Çıldırmış Olmalı / Uglydolls

Farklılıkların ötelendiği değil önemsendiği bir diyar hayal edin... ‘Sadece animasyonlarda olur’ dediğinizi duyar gibiyim. Ne olursa olsun, mutlaka görülmesi gereken bir film bu. “Çirkin” oyuncakların huzur içinde yaşadığı, yine de bilinmezi merak edip, kasabanın ötesindeki dünyaya keşfe çıktıkları macerada kahkaha da var. Mükemmel bir oyuncağın yönettiği, disiplinle eğitilen ve kendilerini sevecek bir sahip bulmak için çırpınan bizim dünyamıza benzeyen dünyada ise çokça hüzün var. Kelly Asbury’nin yönettiği animasyonun başrollerinden biri de müzik. İlla ki ve mutlaka izleyin!

Oyuncaklar Çıldırmış Olmalı / Uglydolls fragmanı