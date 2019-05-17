Sinemada haftanın filmleri (17 Mayıs 2019)
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
John Wick 3: Parabellum
2014’te ilki seyirciyle buluşan ve büyük bir hayran kitlesi edinen John Wick, serinin üçüncü macerasında çığırdan çıkıyor. Dünyadaki bütün suikastçiler, etten kemikten bir adamın peşine düşüyor. Serinin son filmi olacağına dair çıkan söylentiler bence doğru; çünkü 8 milyara dayanan dünya nüfusundan hareketle, yeryüzündeki bütün suikastçilerin John Wick’in peşine düşmesini anlatan filmin üzerine çıkmak pek de mümkün olmamalı. Sonu veya değil, 55 yaşındaki Keanu Reeves son zamanlarda rol aldığı orta karar filmlerin açığını bu seriyle kapatıyor. Şeytanı sırtından bıçaklayan ölüm makinesi John Wick karakteri ona çok yakışıyor. İkinci filmin yönetmeni Chad Stahelski’nin bir kez daha rejisör koltuğunda oturduğu filmde Ian McShane, Halle Berry, Laurence Fishburne ve Anjelica Huston gibi yıldızlar da var.
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2
Lanetli Kapı: Paranormal Orman / Door in the Woods
Oğlu için çırpınan bir anne daha! Bu kez gizem, kayboluş ve arayış hikayesi var merkezde. Aslında merkezde üç kişilik bir ailenin ormanda yürüyüş yaparken buldukları ve oğullarının kaybına yol açan “kapı” var. O kapı karanlığa ve ölüme açılıyor. Billy Chase Goforth’un yönettiği filmde Katherine Forbes, John-Michael Fisher, Lauren Harper, Levi Hudson ve CJ Jones rol alıyor.
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3
İçerdekiler
Hüseyin Karabey’in 17 yaşında izlediği Melih Cevdet Anday’ın oyunundan esinlenerek çektiği filminde her filminde olduğu gibi politik ve psikolojik öğeler bulunuyor. Oyunun metnini ve ruhunu bozmadan sinemaya aktaran yönetmen, bir amirin zorbalığıyla karşı karşıya kalan bir tutuklunun aynı zorbalığı bir kadına uygulamasına şahit olacaksınız. Adana film festivalinden 2 ödül alan filmde Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Erman Soysaldı başrolde.
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4
Gün Batımı / Sunset
Oscar’lı yönetmen Laszlo Nemes yine eskilerden bir hikaye anlatıyor. Yönetmen Oscar’lu filmi Son of Saul'un yerine bu kez bir kadın hikayesini mercek altına alıyor. Macar yönetmen bir kez daha köklerine bağlılığını ispat edercesine kamerasını 1. Dünya Savaşı öncesinde Budapeşte’ye çeviriyor. Kimsesiz bir genç kadının soylu çırpınışlarını, var olma savaşını, “aile” denilen kavramı, yokluğu ve daha birçok olguya ve duyguya dair düşünmenizi sağlayacak filmde Juli Jakab başrolde.
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5
Bisikletler / Bikes
Animasyon türündeki Bisikletler şehirlerini korumak için maceraya atılan bir grup bisikletin hikayesini konu ediniyor. Manuel J. García yönetmen koltuğunda.
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6
Masumiyetin Dayanılmaz Çekiciliği / Pure As Snow
Anne Fontaine’den modern bir Pamuk Prenses masalı izleyeceksiniz. Güzellikten öte; başka bir ışığa, enerjiye ve doğaya sahip olan genç Claire ve üvey annesi Maud’un çapraşık ilişkisini zaman zaman çocukluk anılarına yolculuk yaparak seyredeceksiniz. Babasından kalan otelden, üvey annesinin baskılarına dayanamayıp kaçan ve kendisini bir kasabada 7 erkeğin arasında bulan Claire’ye 29 yaşındaki Lou de Laage; üvey anneye ise Isabelle Huppert canlandırıyor. Erotizmin çokça kullanıldığı film, yetişkinler için ideal bir seçim.
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7
Oyuncaklar Çıldırmış Olmalı / Uglydolls
Farklılıkların ötelendiği değil önemsendiği bir diyar hayal edin... ‘Sadece animasyonlarda olur’ dediğinizi duyar gibiyim. Ne olursa olsun, mutlaka görülmesi gereken bir film bu. “Çirkin” oyuncakların huzur içinde yaşadığı, yine de bilinmezi merak edip, kasabanın ötesindeki dünyaya keşfe çıktıkları macerada kahkaha da var. Mükemmel bir oyuncağın yönettiği, disiplinle eğitilen ve kendilerini sevecek bir sahip bulmak için çırpınan bizim dünyamıza benzeyen dünyada ise çokça hüzün var. Kelly Asbury’nin yönettiği animasyonun başrollerinden biri de müzik. İlla ki ve mutlaka izleyin!
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8
Ne Olur Gitme
Yüksel Torun'un yönetmenliğini üstlendiği film, 60’lı yaşlarını süren ve sakin bir hayat yaşamak için kasabaya yerleşen eski kiralık katil Kudret'in geçmişiyle yüzleşmesini konu ediniyor. Yusuf Atala, Eren Vurdem, Gaye Turgut Evin, Ümit Acar ve Yeşim Salkım oyuncu kadrosunda.
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9
Kim Daha Mutlu?
Ecem Özkaya Üstündağ, Emre Kıvılcım, Hasan Denizyaran, Serenay Aktaş, Ümit Erdim ve Bengi İdil Uras'ın rol aldığı; Hakan Haksun'un yönettiği Kim Daha Mutlu? bir düğün ve sonrasında gelişen olaylar etrafında dönüyor.