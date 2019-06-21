Sinemada haftanın filmleri (21 Haziran 2019)

Anna

Luc Besson, yüksek bütçeli filmi Valerian ile gişede umduğunu bulamadı. Hiç önemli değil, üzülmesin. Çünkü bazı seyirciler için hayatta paradan daha önemli şeyler vardır. Mesela Sevginin Gücü sinema tarihinin en iyileri arasındadır. Beşinci Element de öyle Nikita da. Zamanında zamanının ötesinde işler yapan Besson şimdi zamanın gerisinde kalıyor biraz. Çünkü hiçbir şey şaşırtamıyor bizi. Yönetmen şimdi Nikita-vari bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Çok güzel, yetenekli ve biraz da psikopat bir suikastçinin kılıktan kılığa girerek yaptığı gizli işleri izleyeceksiniz. Rus model ve oyuncu Sasha Luss’un başrolünde yer aldığı filmde genç oyuncularımızdan Cansu Tosun, usta Helen Mirren, Luke Evans ve Cillian Murphy de var.

Anna fragmanı