Sinemada haftanın filmleri (22 Kasım 2019)

Üzgünüz, Size Ulaşamadık / Sorry We Missed You

Ken Loach “I Daniel Blake” filmindeki gibi Newcastle’da geçen bir hikaye anlatıyor. 3 yıl önceki filmin başarısına kavuşması mümkün olmasa da, Loach ve yol arkadaşı senarist Paul Laverty yine işçi sınıfının kapitalizme yenik düşme hikayesini mercek altına alıyor. Filmde evin babası Ricky, kendi aracıyla bir kargo şirketinde dağıtımcı olarak işe başlıyor. Ancak o araç, Ricky’nin karısının yaşlı insanlara yardım etmek için kullandığı minibüsün satılmış hali. Yani yönetmen, o kargo şirketinin bir parçası olmak için risk alan ve oraya ait olmak için kendinden ve çevresinden ödün veren bir adamın acınası halini gözler önüne seriyor. Aslında film, iki çocuklu bir ailenin ayakta kalma mücadelesini anlatıyor. Loach’un başyapıtı olmasa da görmekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor oyuncu kadrosunda.

Üzgünüz, Size Ulaşamadık / Sorry We Missed You fragmanı (Tıkla izle)