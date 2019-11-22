Sinemada haftanın filmleri (22 Kasım 2019)

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Onur Saylak’ın yönettiği Daha filmindeki rolüyle büyük övgü toplayan genç oyuncu Hayat Van Eck, 19 yaşında kariyerinin en önemli işlerinden birine imza atıyor. Mustafa Uslu, Hollywood’da yıllardır yapılan önemli isimlerin veya olayların hikayelerini çekme hareketi Naim Süleymanoğlu ile devam ediyor. Özer Feyzioğlu’nun yönettiği filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu gibi birçok isim rol alıyor. İlk dünya rekorunu 15 yaşında kıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak tarihe geçen Naim Süleymanoğlu’nun filminde senaryo Barış Pirhasan’a, müzikler Fahir Atakoğlu’na ait. Bu arada senaryonun bir filmde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu izleyince anlayacaksınız.
Üzgünüz, Size Ulaşamadık / Sorry We Missed You
Ken Loach “I Daniel Blake” filmindeki gibi Newcastle’da geçen bir hikaye anlatıyor. 3 yıl önceki filmin başarısına kavuşması mümkün olmasa da, Loach ve yol arkadaşı senarist Paul Laverty yine işçi sınıfının kapitalizme yenik düşme hikayesini mercek altına alıyor. Filmde evin babası Ricky, kendi aracıyla bir kargo şirketinde dağıtımcı olarak işe başlıyor. Ancak o araç, Ricky’nin karısının yaşlı insanlara yardım etmek için kullandığı minibüsün satılmış hali. Yani yönetmen, o kargo şirketinin bir parçası olmak için risk alan ve oraya ait olmak için kendinden ve çevresinden ödün veren bir adamın acınası halini gözler önüne seriyor. Aslında film, iki çocuklu bir ailenin ayakta kalma mücadelesini anlatıyor. Loach’un başyapıtı olmasa da görmekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor oyuncu kadrosunda.
Üzgünüz, Size Ulaşamadık / Sorry We Missed You fragmanı (Tıkla izle)
Doktor Uyku / Doctor Sleep
Stephen King’in kaleme aldığı romanı soluksuz okumuştum. Uzun zaman ara verdikten sonra King’le buluşmak, onun uçuk manzaralarına ortak olmak ruhuma çok iyi gelmişti. King’in sinemaya uyarlanan her eserinde aynı heyecanı yaşamak zor. Son dönemde vizyona giren It 2 hayal kırıklığıydı mesela. Dolayısıyla King uyarlaması her filme başlarken, kocaman bir ön yargı eşlik ediyor bana. Neyse ki korku türünde iyi sayılabilecek işlere imza atan Mike Flanagan yönetmen koltuğunda. Ewan McGregor başrolde. Kendisi The Shining filmindeki yazar Jake’in oğlu Dan Torrance rolünde. Olayların (The Shining’i izleyin) üzerinden yıllar geçmiş, geçmişin izleri henüz silinmemişken, özel güce sahip kız çocuğu Abra ile tanışan Dan, özel güçlerle beslenen bir tarikata karşı mücadele edecektir. Bu arada Rebecca Ferguson tarikat üyesi Rose rolünde fırtınalar estireceğe benziyor.