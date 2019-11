Sinemada haftanın filmleri (22 Kasım 2019)

Doktor Uyku / Doctor Sleep

Stephen King’in kaleme aldığı romanı soluksuz okumuştum. Uzun zaman ara verdikten sonra King’le buluşmak, onun uçuk manzaralarına ortak olmak ruhuma çok iyi gelmişti. King’in sinemaya uyarlanan her eserinde aynı heyecanı yaşamak zor. Son dönemde vizyona giren It 2 hayal kırıklığıydı mesela. Dolayısıyla King uyarlaması her filme başlarken, kocaman bir ön yargı eşlik ediyor bana. Neyse ki korku türünde iyi sayılabilecek işlere imza atan Mike Flanagan yönetmen koltuğunda. Ewan McGregor başrolde. Kendisi The Shining filmindeki yazar Jake’in oğlu Dan Torrance rolünde. Olayların (The Shining’i izleyin) üzerinden yıllar geçmiş, geçmişin izleri henüz silinmemişken, özel güce sahip kız çocuğu Abra ile tanışan Dan, özel güçlerle beslenen bir tarikata karşı mücadele edecektir. Bu arada Rebecca Ferguson tarikat üyesi Rose rolünde fırtınalar estireceğe benziyor.

Doktor Uyku / Doctor Sleep fragmanı (Tıkla izle)