Sinemada haftanın filmleri (26 Eylül 2019)

Oyunbozan / Systemsprenger

Haftanın izlenesi filmi, festivallerin de gözdesi oldu. Kıyafetleri pembe, ruhu ise kararmış, dokuz yaşındaki Benni’nin anlaşılır ama anlayışla karşılanmayan öfkesinin hikayesi bu. Çevresine bir türlü uyum sağlayamadığı için annesi tarafından sosyal hizmetlere “postalanan”, gönderildiği hiçbir ailede huzuru bulamayıp her an annesini sayıklayan Benni ile ondan sorumlu Micha’nın insanlardan uzakta, doğada geçirdikleri 3 haftanın manzarasını içinize çekin. Pembenin, yeşilin, sarının tonlarını; annenin, kızın ve yabancının anlamını ve daha birçok şeyi yeniden farkedeceksiniz. Helena Zengel’in muazzam bir performans gösterdiği filmi Nora Fingscheidt yönetiyor. Film, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın da Oscar adayı olarak seçildi.

Oyunbozan / Systemsprenger fragmanı