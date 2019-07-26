Sinemada haftanın filmleri (26 Temmuz 2019)

Ritüel / Midsommar

Rahatsız edici müzikler, ayinler, gizemin hiç azalmadığı saniyeler... Ari Aster“Hereditary'de olduğu gibi oturduğunuz yerde huzursuzlanmanıza, bir an sonra mutlaka kötü bir şey olacak tedirginliğiyle film mi izliyorum, acı mı çekiyorum? diye sormanıza sebep olacak bir filme imza atıyor. İsveç’te yılın en uzun gününün ardından çiçekten taçlarla ve kurbağa danslarıyla kutlanan “Midsommar Günü”nü bir kabusa çeviriyor yönetmen. Ne olduğunu anlayamadığın, kalbinin hızlı attığı, uçtuğun, düştüğün bir dizi garip olaylar zincirinin gölgesinde, iyi ve kötü, gündüz ve gece, inanç ve inançsızlık, Amerika ve Avrupa gibi bir çok birbirinden doğan unsuru çırpıcıya koyup karıştırıyor yönetmen. Amerikalı gençlerin “Midsommar Günü”nde başlarına gelen gizemli olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper’ın yanı sıra Avrupa’dan isimler de yer alıyor.

Ritüel / Midsommar fragmanı