Sinemada haftanın filmleri (26 Temmuz 2019)
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Ritüel / Midsommar
Rahatsız edici müzikler, ayinler, gizemin hiç azalmadığı saniyeler... Ari Aster“Hereditary'de olduğu gibi oturduğunuz yerde huzursuzlanmanıza, bir an sonra mutlaka kötü bir şey olacak tedirginliğiyle film mi izliyorum, acı mı çekiyorum? diye sormanıza sebep olacak bir filme imza atıyor. İsveç’te yılın en uzun gününün ardından çiçekten taçlarla ve kurbağa danslarıyla kutlanan “Midsommar Günü”nü bir kabusa çeviriyor yönetmen. Ne olduğunu anlayamadığın, kalbinin hızlı attığı, uçtuğun, düştüğün bir dizi garip olaylar zincirinin gölgesinde, iyi ve kötü, gündüz ve gece, inanç ve inançsızlık, Amerika ve Avrupa gibi bir çok birbirinden doğan unsuru çırpıcıya koyup karıştırıyor yönetmen. Amerikalı gençlerin “Midsommar Günü”nde başlarına gelen gizemli olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper’ın yanı sıra Avrupa’dan isimler de yer alıyor.
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2
Yuli
Balenin süperstarı, Acosta Danza'nın kurucusu, Küba’nın gururu Carlos Acosta’nın hayat hikayesi sizi şaşırtacak. Çünkü dünyanın en fazla tekrar, disiplin, sakatlık ve akıl sağlığı isteyen sanat dallarından biri olan “bale” küçük Carlos’un hayalleri arasında ilk 10’da bile değil. Babasının zoruyla sokaklardan alınıp bir dans okuluna yerleştirilen Yuli’nin, istemeye istemeye ama çok çok çalışarak, kendi hayalini ortaya koyuyor ve Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkan ilk siyah balet oluyor. Bugün 46 yaşında olan Acosta’nın da rol aldığı film, İspanyol yönetmen Icíar Bollaín imzasını taşıyor. Edison Manuel Olvera ise sanatçının çocukluğuna hayat veriyor.
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3
Koruyucu / The Bouncer
58 yaşındaki Jean Claude Van Damme, gece kulüplerinde çalışarak sekiz yaşındaki kızı Sarah'yı büyütmeye çalışan Lukas'ı canlandırıyor. Gece kulübünün aslında tehlikeli bir çete olduğunu öğrenen ve kötülüğe karşı tabi ki hep dövüşen Lukas'ın macerasını Julien Leclercq yönetiyor.
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4
El-Deccur
El-Deccur, öğretmenleri ile birlikte kazı çalışması yapmaya giden bir grup arkeoloji öğrencisinin yaşadıklarını konu ediyor. Filmin yönetmeni Gökhan Arı.
El-Deccur fragmanı
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5
Gaip
Yönetmen koltuğunda Vecihi Ener'in oturduğu korku türündeki Gaip filminin oyuncu kadrosunda Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan, Emel Sertel gibi isimler yer alıyor.
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6
Korkuluk / Curse of the Scarecrow
Louisa Warren yönetmenliğindeki Curse of the Scarecrow, çocukluğunda ebeveynlerinin sonrasında ise kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen June'un intikam arayışındaki Korkuluk ile yüzleşmesini konu ediniyor. Kate Lister, Louisa Warren ve Cassandra French oyuncu kadrosunda.
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7
The Hummingbird Project
Dünya prömiyerini 43. Toronto Film Festivali’nde yapan, başrollerinde Jesse Eisenberg ve Alexander Skarsgård’ın yer aldığı The Hummingbird Project’in yönetmen koltuğunda Kim Nguyen oturuyor. Gür saçlarıyla görmeye alıştığımız Skarsgård, muazzam bir değişim göstererek “yakışıklı bir adam”dan çok öte olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Film, Kansas ve New Jersey arasında düz bir fiber optik kablo hattı oluşturarak milyonlar kazanmayı planlayan iki kuzenin başına gelenleri anlatıyor. Salma Hayek ve Michael Mando da oyuncu kadrosunda.
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8
Tüylü Arkadaşlar / Feather Friends
James Snider'ın yönettiği Feather Friends, kasabanın revaçta olan Tüy Kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky'nin serüvenlerini anlatıyor.
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9
Cin "Aşk Büyüsü"
Battal Karslıoğlu'nun yönettiği Cin "Aşk Büyüsü"; Musa'nın, Esra'nın sevgisini kazanmak için yaptırdığı aşk büyüsünün felakete yol açan sonuçlarını anlatıyor.
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10
Küçük Kahraman
Haftanın bir diğer animasyon filmi de Jason J. Lewis'in yönettiği ABD ve Endonezya ortak yapımı Küçük Kahraman olacak.