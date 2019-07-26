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Sinemada haftanın filmleri (26 Temmuz 2019)

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)

  • 1

    Ritüel / Midsommar

    Rahatsız edici müzikler, ayinler, gizemin hiç azalmadığı saniyeler... Ari Aster“Hereditary'de olduğu gibi oturduğunuz yerde huzursuzlanmanıza, bir an sonra mutlaka kötü bir şey olacak tedirginliğiyle film mi izliyorum, acı mı çekiyorum? diye sormanıza sebep olacak bir filme imza atıyor. İsveç’te yılın en uzun gününün ardından çiçekten taçlarla ve kurbağa danslarıyla kutlanan “Midsommar Günü”nü bir kabusa çeviriyor yönetmen. Ne olduğunu anlayamadığın, kalbinin hızlı attığı, uçtuğun, düştüğün bir dizi garip olaylar zincirinin gölgesinde, iyi ve kötü, gündüz ve gece, inanç ve inançsızlık, Amerika ve Avrupa gibi bir çok birbirinden doğan unsuru çırpıcıya koyup karıştırıyor yönetmen. Amerikalı gençlerin “Midsommar Günü”nde başlarına gelen gizemli olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper’ın yanı sıra Avrupa’dan isimler de yer alıyor.

    Ritüel / Midsommar fragmanı 

  • 2

    Yuli

    Balenin süperstarı, Acosta Danza'nın kurucusu, Küba’nın gururu Carlos Acosta’nın hayat hikayesi sizi şaşırtacak. Çünkü dünyanın en fazla tekrar, disiplin, sakatlık ve akıl sağlığı isteyen sanat dallarından biri olan “bale” küçük Carlos’un hayalleri arasında ilk 10’da bile değil. Babasının zoruyla sokaklardan alınıp bir dans okuluna yerleştirilen Yuli’nin, istemeye istemeye ama çok çok çalışarak, kendi hayalini ortaya koyuyor ve Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkan ilk siyah balet oluyor. Bugün 46 yaşında olan Acosta’nın da rol aldığı film, İspanyol yönetmen Icíar Bollaín imzasını taşıyor. Edison Manuel Olvera ise sanatçının çocukluğuna hayat veriyor.

    Yuli fragmanı 

  • 3

    Koruyucu / The Bouncer

    58 yaşındaki Jean Claude Van Damme, gece kulüplerinde çalışarak sekiz yaşındaki kızı Sarah'yı büyütmeye çalışan Lukas'ı canlandırıyor. Gece kulübünün aslında tehlikeli bir çete olduğunu öğrenen ve kötülüğe karşı tabi ki hep dövüşen Lukas'ın macerasını Julien Leclercq yönetiyor.

    Koruyucu / The Bouncer fragmanı 

  • 4

    El-Deccur

    El-Deccur, öğretmenleri ile birlikte kazı çalışması yapmaya giden bir grup arkeoloji öğrencisinin yaşadıklarını konu ediyor. Filmin yönetmeni Gökhan Arı.

    El-Deccur fragmanı 

  • 5

    Gaip

    Yönetmen koltuğunda Vecihi Ener'in oturduğu korku türündeki Gaip filminin oyuncu kadrosunda Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan, Emel Sertel gibi isimler yer alıyor.

    Gaip fragmanı 

  • 6

    Korkuluk / Curse of the Scarecrow

    Louisa Warren yönetmenliğindeki Curse of the Scarecrow, çocukluğunda ebeveynlerinin sonrasında ise kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen June'un intikam arayışındaki Korkuluk ile yüzleşmesini konu ediniyor. Kate Lister, Louisa Warren ve Cassandra French oyuncu kadrosunda.

    Korkuluk / Curse of the Scarecrow fragmanı 

  • 7

    The Hummingbird Project

    Dünya prömiyerini 43. Toronto Film Festivali’nde yapan, başrollerinde Jesse Eisenberg ve Alexander Skarsgård’ın yer aldığı The Hummingbird Project’in yönetmen koltuğunda Kim Nguyen oturuyor. Gür saçlarıyla görmeye alıştığımız Skarsgård, muazzam bir değişim göstererek “yakışıklı bir adam”dan çok öte olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Film, Kansas ve New Jersey arasında düz bir fiber optik kablo hattı oluşturarak milyonlar kazanmayı planlayan iki kuzenin başına gelenleri anlatıyor. Salma Hayek ve Michael Mando da oyuncu kadrosunda.

    The Hummingbird Project fragmanı 

  • 8

    Tüylü Arkadaşlar / Feather Friends

    James Snider'ın yönettiği Feather Friends, kasabanın revaçta olan Tüy Kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky'nin serüvenlerini anlatıyor.

    Tüylü Arkadaşlar / Feather Friends fragmanı 

  • 9

    Cin "Aşk Büyüsü"

    Battal Karslıoğlu'nun yönettiği Cin "Aşk Büyüsü"; Musa'nın, Esra'nın sevgisini kazanmak için yaptırdığı aşk büyüsünün felakete yol açan sonuçlarını anlatıyor.

    Cin "Aşk Büyüsü" fragmanı 

  • 10

    Küçük Kahraman

    Haftanın bir diğer animasyon filmi de Jason J. Lewis'in yönettiği ABD ve Endonezya ortak yapımı Küçük Kahraman olacak.

    Küçük Kahraman fragmanı 

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