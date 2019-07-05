Sinemada haftanın filmleri (5 Temmuz 2019)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli, 8 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Örümcek-Adam: Evden Uzakta / Spider-Man: Far From Home
Sabah posta kutuma bir mesaj geldi. Örümcek Adam her an İstanbul’da karşınıza çıkabilir diye. Sinirim bozuldu. Örümcek Sultanahmet’te, örümcek Galata Kulesi’nin önünde, örümcek simit yiyor, örümcek balık tutuyor şeklindeki profesyonel kareler ‘evden epey uzaklaşmış’ dedirtti bana. Bu yeni film aslında ergen örümceğin ikinci filmi. Genç, diri, kendini keşfe çıkan bir süper kahraman o. Arkadaşlarıyla okul gezisine gidiyor, Avrupa’yı gezeyim derken kendisini gizli mi gizli bir görevin içinde buluyor. Milyon dolarların harcandığı film ABD’de iyi bir açılış yapacak tabi ama ben kalbimin kapılarını sonsuza dek kapadım. Çünkü büyümüş, serpilmiş bir süper kahraman gibi süper kahramandır benim için makbul olan. Ne olursa olsun, böyle sinematik evrenlerin maceraları bir süre daha iş yapacak. Ama bir gün Star Wars evreninde olduğu gibi onun da sonu gelecek. Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson gibi yıldızları buluşturan filmin yönetmeni Jon Watts.
Örümcek-Adam: Evden Uzakta / Spider-Man: Far From Home fragmanı
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2
Tolkien
Ailesi filmi reddettiklerini açıkladı. Olur mu olmaz mı derken, vizyona gireceği açıklandı. Geç bile kalındı. Böylesine fantastik bir dünyanın kapısını ardına kadar açan bir zihnin hangi evrelerden geçtiğini anlamak adına önemli her şeyden önce. 1800’lerin sonunda İngiltere’nin sömürgesi olan Güney Afrika’da doğan, küçük yaşta yetim kalan, 1. Dünya Savaşı sırasında siperde benzersiz korkular yaşayan, her şeye rağmen aşık olmayı da başaran J.R.R. Tolkien'in hayatını Dome Karukoski beyazperdeye taşıyor. Tolkien'i Nicholas Hoult; yazarın hayat arkadaşı Edith Bratt’i ise Lily Collins canlandırıyor.
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3
İntikam / The Witch
Hoon-jung Park'ın yönettiği The Witch, ailesini yardımcı olmak amacıyla ödüllü bir yarışmaya katılan lise öğrencisi Ja yoon'un, bu sırada geçmişiyle ilgili karanlık sırları öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
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4
Sevimli Dostlar / Little Miss Dolittle
Tam bir hafta sonu etkinliği. Çocuğunuzu alıp gitmelik. İşin içinde hayvanlar, onlarla konuşabilen çok tatlı bir kız ve renkli karakterler var. Yavru bir fili hayvanat bahçesinden kurtarmak için uğraşan tatlı Lilli’nin macerasını Joachim Masannek yönetiyor.
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5
Bebeğin Laneti / Curse of the Witch's Doll
Sinemada kötü ruhlu oyuncak bebek sendromu bu hafta da devam etmekte. Sevimli bir bebek olmaktan kilometrelerce uzak bu arkadaşla yakın bir ilişki kuran Chloe isimli küçük kızın aklından şüphe ediyorum. Anne kızın gözlerden uzak mı uzak bir köşkte, zamanında acılar çekmiş ve başka bir bedende yaşamaya and içmiş bir ruhla aynı havayı soluduklarını anlamaları sonrasında gelişenler falanlar filanlar... Lawrence Fowler'ın yönettiği filmde Helen Crevel, Philip Ridout, Layla Watts, Neil Hobbs gibi isimler rol alıyor.
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6
Efsunlu - Kabirden Gelen
Uğur Kaplan'ın yönettiği Efsunlu - Kabirden Gelen, geldiği kız yurdunda tanıştığı Burcu'ya yardım etmek isterken kendini hiç ummadığı olayların içerisinde bulan Kübra'nın hikâyesini anlatıyor. Sedef Şahin, Reyhan İlhan, Elif Kartal gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryo ekibinde korku türünde onlarca filmde imza atan Özgür Bakar da var.
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7
Tekne / The Boat
Winston Azzopardi’nin yönettiği filmde klasik hayatta kalma macerasından farklı bir izlence var. Denizin ortasında susuz, aşsız, kimsesiz kalan insanın bir şekilde ölümden yırtmak için verdiği mücadeleyi izlerken, bu duruma yol açanın doğa ana değil de kötü bir ruh olduğuna tanıklık edeceksiniz.
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8
Kül En Saf Beyazdır / Ash Is Purest White
Toprağına ve insanına bağlı bir yönetmen Zhangke Jia. Dolayısıyla yeni filminde de Çin’in toplumsal dönüşümünü karanlık bir aşk hikayesi üzerinden anlatmayı tercih ediyor. Filmin başrolünde neredeyse her zaman olduğu gibi Zhao Tao var. Mafya hesaplaşması arasında kalan sevgilisini korumak için olaylara karışan ve hapse giren Qiao’nun hem bir kadın olarak dönüşümünü hem de 5 yıllık mapustan sonra karşılaştığı toplumsal dönüşümü izleyeceğiz.