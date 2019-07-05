Sinemada haftanın filmleri (5 Temmuz 2019)

Örümcek-Adam: Evden Uzakta / Spider-Man: Far From Home

Sabah posta kutuma bir mesaj geldi. Örümcek Adam her an İstanbul’da karşınıza çıkabilir diye. Sinirim bozuldu. Örümcek Sultanahmet’te, örümcek Galata Kulesi’nin önünde, örümcek simit yiyor, örümcek balık tutuyor şeklindeki profesyonel kareler ‘evden epey uzaklaşmış’ dedirtti bana. Bu yeni film aslında ergen örümceğin ikinci filmi. Genç, diri, kendini keşfe çıkan bir süper kahraman o. Arkadaşlarıyla okul gezisine gidiyor, Avrupa’yı gezeyim derken kendisini gizli mi gizli bir görevin içinde buluyor. Milyon dolarların harcandığı film ABD’de iyi bir açılış yapacak tabi ama ben kalbimin kapılarını sonsuza dek kapadım. Çünkü büyümüş, serpilmiş bir süper kahraman gibi süper kahramandır benim için makbul olan. Ne olursa olsun, böyle sinematik evrenlerin maceraları bir süre daha iş yapacak. Ama bir gün Star Wars evreninde olduğu gibi onun da sonu gelecek. Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson gibi yıldızları buluşturan filmin yönetmeni Jon Watts.

Örümcek-Adam: Evden Uzakta / Spider-Man: Far From Home fragmanı