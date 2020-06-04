Sinemada Kleopatra'yı canlandıran oyuncular

Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra, Mısır saraylarında dolaşmasının üzerinden 2000 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, hala tüm güzellik trendlerini etkiliyor. Bugüne dek defalarca beyazperdede de tasvir edildi. Kah baştan çıkarıcı kadın olarak kah acımasız karakter olarak canlandırıldı. Pek çok farklı ünlü Kleopatra’ya hayat verdi. İşte yıllar içinde farklı ünlülerden Kleopatra canlandırmaları...
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