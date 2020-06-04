Sinemada Kleopatra'yı canlandıran oyuncular

Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra, Mısır saraylarında dolaşmasının üzerinden 2000 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, hala tüm güzellik trendlerini etkiliyor. Bugüne dek defalarca beyazperdede de tasvir edildi. Kah baştan çıkarıcı kadın olarak kah acımasız karakter olarak canlandırıldı. Pek çok farklı ünlü Kleopatra’ya hayat verdi. İşte yıllar içinde farklı ünlülerden Kleopatra canlandırmaları...

04.06.2020 - 07:01

  1. Elizabeth Taylor - Cleopatra (1963)
2. Vivien Leigh - Caesar and Cleopatra (1945)
3. Monica Bellucci - Asterix & Obelix: Mission Cleopatra (2002)
4. Sophia Loren - Two Nights with Cleopatra (1954)
5. Leonor Varela - Cleopatra (1999)
6. Katy Perry - Dark Horse (klip, 2013)
7. Theda Bara - Cleopatra (1917)
8. Claudette Colbert - Cleopatra (1934)

9. Virginia Mayo - The Story of Mankind (1957)

10. Florence Lawrence - Anthony and Cleopatra (1908)
11. Pascale Petit - A Queen for Caesar (1962)
12. Rhonda Fleming - Serpent of the Nile (1953)

13. Micheline Dax (seslendirme) - Asterix and Cleopatra (1968)

14. Hildegarde Neil - Antony and Cleopatra (1972)
15. Jeanne d’Alcy - Cleopatra’s Tomb (1899)
16. Amanda Barrie - Carry on Cleo (1964)
17. Alessandra Negrini - Cleopatra (2007)
18. Lindsey Marshal - Rome (2005)
19. Piper Laurie - Caesar and Cleopatra (1959)
20. Janet Suzman - Antony and Cleopatra (1974)

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER