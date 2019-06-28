Sinemada yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Sinemalarda yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor. Pazartesiden itibaren; sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı geçemeyecek, fragman gösterimi en az 3, en fazla 5 dakika olacak, gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.
-
1Sinema Kanunu'nda yapılan değişiklikle reklam sürelerine kısıtlama getirilen sinema salonları, 1 Temmuz itibarıyla ilgili yasa hükmünü uygulamaya başlayacak.
-
2
Buna göre, sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı geçemeyecek.
-
3
Fragman gösterim süresi ise en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmeyecek.
-
4Reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu
işletmecilerine salon başına 50 bin Türk lirası ceza verilecek.
-
5Öte yandan sinema salonu işletmecilerinin, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyeceğine yönelik hüküm de 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.
-
6Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasıyla Desteklenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilmiş, TBMM'de kabul edilen değişiklik 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yer almıştı.