Sıra dışı düğün fotoğrafları
İngiliz düğün fotoğrafçısı Ian Weldon, beklenen düğün fotoğraflarının dışında düğünlerin en ilginç anlarını belgeliyor. İşte, Weldon'un "Ben Bir Düğün Fotoğrafçısı Değilim" adlı sergisine giren örnekler fotoğraflar...
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Ian Weldon, sıra dışı bir düğün fotoğrafçısı.
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İngiltere’nin Bristol kentinde açtığı serginin adı, “Ben Bir Düğün Fotoğrafçısı Değilim” (I Am Not A Wedding Photographer).
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Weldon, düğün fotoğrafçılarının yaptığı gibi düğünün en güzel anlarını değil, en ilginç anlarını fotoğraflıyor. Ortaya en doğal, en samimi düğün fotoğrafları çıkıyor.
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İşte 15 yıllık fotoğrafçı Weldon’un objektifinden yansıyanlar...
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