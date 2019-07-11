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Sıra dışı düğün fotoğrafları

İngiliz düğün fotoğrafçısı Ian Weldon, beklenen düğün fotoğraflarının dışında düğünlerin en ilginç anlarını belgeliyor. İşte, Weldon'un "Ben Bir Düğün Fotoğrafçısı Değilim" adlı sergisine giren örnekler fotoğraflar...

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    Ian Weldon, sıra dışı bir düğün fotoğrafçısı.

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    İngiltere’nin Bristol kentinde açtığı serginin adı, “Ben Bir Düğün Fotoğrafçısı Değilim” (I Am Not A Wedding Photographer).

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    Weldon, düğün fotoğrafçılarının yaptığı gibi düğünün en güzel anlarını değil, en ilginç anlarını fotoğraflıyor. Ortaya en doğal, en samimi düğün fotoğrafları çıkıyor.

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    İşte 15 yıllık fotoğrafçı Weldon’un objektifinden yansıyanlar...

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