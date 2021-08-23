Sivaslı çiftçinin antikalarla donattığı garajı küçük bir müzeyi andırıyor

Aslan, özellikle stresli zamanlarında garajında antika eşyalarıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirterek, şunları anlattı: "Bu bir merak, hastalık. Ben özellikle stresli zamanlarımda buraya geliyorum. Saatlerce vakit geçiriyorum, stres atıyorum. Antika eşyalarla donattığım bu garaj ömrüme ömür katıyor. İngiliz bilim adamlarının, tarihi yerler ve müzelerin insan ömrünü uzattığına yönelik bir araştırmasını okudum. Ben buna gerçekten inanıyorum."