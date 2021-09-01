Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve 3 bin 800 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan Hitit şehrinde kazı çalışmalarına yeninden başlandı.

01.09.2021 - 13:21

Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 1
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar Köyü yakınlarında bulunan Hitit şehri binlerce yıllık geçmişiyle adeta tarihe ışık tutuyor.
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 2
Eski isminin Samuha olan Kayalıpınar’da şimdiye kadar binlerce tarihi eser çıkarıldı. Çıkarılan bu eserlerin çoğu Sivas Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 3
Hitit büyük krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha'daki kazı çalışmaları yeniden başladı.

Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 4
Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar’da başlanan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 5
Ayhan kazı çalışmalarını yürüten Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem Maner'den de bilgiler aldı.

Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 6
Ayhan bölgede tespit edilen Tanrıça İştar Tapınağı'nın kazı çalışmasına da bizzat katıldı.
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 7
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 8
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 9
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 10
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 11
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 12
Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor - 13

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