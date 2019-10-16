Skandal (Bombshell) filminin afişi ve fotoğrafları yayınlandı
ntv.com.tr
Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie’yi buluşturan Skandal (Bombshell) filminin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı.
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Sinemanın en iddialı yapımlarından Skandal’ın (Bombshell) afişi ve film fotoğrafları yayınlandı.
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Skandal (Bombshell), dünyayı sarsan ve büyük olay yaratan Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları, skandaldan doğrudan etkilenen üç kadın Megyn Kelly, Gretchen Carlson ve Kayla Pospisil’in gözünden aktarıyor.
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Gerçek hikayeye dayanan filmin başrollerinde Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie yer alıyor.
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Filmde ayrıca Roger Ailes rolünde John Lithgow ile Kate McKinnon, Connie Britton, Mark Duplass, Rob Delaney, Malcolm McDowell, Ashley Greene, Liv Hewson ve Allison Janney rol alıyor.
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Jay Roach’un yönetmenliğini üstlendiği film, 20 Aralık’ta gösterime girecek.
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