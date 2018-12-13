Solo: A Star Wars Story Oscar’dan diskalifiye edildi
ntv.com.tr
Oscar’da En İyi Film Müziği ve En İyi Özgün Şarkı kategorileri için yarışan filmler arasında ilk tur elemeleri yapıldı. En güçlü ödül adayı olan Solo: A Star Wars Story ile birlikte Green Book, Mandy ve The Other Side of the Wind filmleri müzik ödülleri yarışmasından diskalifiye edildi.
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Bu yıl 91’incisi verilecek olan Oscar Ödülleri’nde “En İyi Film Müziği” ve “En İyi Özgün Şarkı” kategorileri için ilk tur elemeleri sona erdi.
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Buna göre Solo: A Star Wars Story, Green Book, Mandy ve The Other Side of the Wind filmleri müzik ödülleri dalında Oscar’dan diskalifiye oldu.
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150'den fazla adayın yarıştığı En İyi Film Müziği ve En İyi Özgün Şarkı kategorilerinin ilk tur elemesinde, 300'den fazla müzik otoritesi tarafından Akademi'nin web sayfası üzerinden oylama yapıldı.
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En güçlü adaylardan biri olan Solo: A Star Wars Story filminin elenmesi büyük hayal kırıklığı yarattı. John Williams’ın ana temasından yola çıkarak John Powell tarafından bestelenen müzikleri ile çok konuşulan ve Oscar adaylığına kesin gözüyle bakılan Solo, başvuru için geç kaldığı için adaylık alamadı. Son başvuru tarihi 15 Kasım'dı.
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5Nicolas Cage’in başrolde olduğu ve müzikleri geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İzlandalı besteci Jóhann Jóhannsson’ın imzasını taşıyan intikam-gerilim türündeki filmi Mandy diskalifiye olmadı.
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6Film, Akademi’nin, gösterime girmeden müziklerin dijital olarak yayınlanmaması kuralını ihlal ettiği için Oscar yarışından elendi.
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Kris Bowers’un orijinal müziklerini yaptığı Green Book (Yeşil Reber) filmi, kendi müziklerinin yanı sıra Don Shirley'nin piyano düzenlemelerini de kullandığı için ön koşul olan "orijinal" olma kıstasını çiğnediği için diskalifiye edildi.
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8Fransız besteci Michel Legrand'ın Orson Welles'in seneler sonra tamamlanan The Other Side of the Wind filmi için yaptığı orijinal müzikler de Oscar yarışına giremedi. Çünkü filmde arka planda duyulan müzikler Legrand tarafından bestelenmedi.
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9Legrand, film için iki saate yakın süren müzikler bestelese de kurguda bestelerinin sadece 40 dakikalık bir kısmı kullanıldığından ve buna karşılık filmde kullanılan 60 dakikalık müzik lisanslı ve önceden bestelendiğinden tamamlanan The Other Side of the Wind filmi Oscar’da elendi.
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Müzik kategorilerinin ilk etap oylamaları 11 Aralık itibariyle sona erdi. Bu etabın kazananları Akademi tarafından 17 Aralık tarihinde ilan edilecek.