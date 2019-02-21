Son 25 yılda En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazananlar
Oscar törenlerinin en prestijli ve en merak edilen ödüllerinden biri olan "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan oyuncuları bir araya getirdik. İşte Gary Oldman'dan Leonardo DiCaprio'ya, Daniel Day-Lewis'ten Sean Penn'e son 25 yılda En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar kazanan oyuncuları listesi...
1
Gary Oldman - Darkest Hour (2017)
2
Casey Affleck - Manchester by the Sea (2016)
3
Leonardo DiCaprio - The Revenant (2015)
4
Eddie Redmayne - The Theory of Everything (2014)
5
Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club (2013)
6
Daniel Day-Lewis - Lincoln (2012)
7
Jean Dujardin - The Artist (2011)
8
Colin Firth - The King's Speech (2010)
9
Jeff Bridges - Crazy Heart (2009)
10
Sean Penn - Milk (2008)
11
Daniel Day-Lewis - There Will Be Blood (2007)
12
Forest Whitaker - The Last King of Scotland (2006)