NTV

Son 25 yılda En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazananlar

Oscar törenlerinin en prestijli ve en merak edilen ödüllerinden biri olan "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan oyuncuları bir araya getirdik. İşte Gary Oldman'dan Leonardo DiCaprio'ya, Daniel Day-Lewis'ten Sean Penn'e son 25 yılda En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar kazanan oyuncuları listesi...

  • 1

    Gary Oldman - Darkest Hour (2017)

    Gary Oldman - Darkest Hour (2017)
  • 2

    Casey Affleck - Manchester by the Sea (2016)

    Casey Affleck - Manchester by the Sea (2016)
  • 3

    Leonardo DiCaprio - The Revenant (2015)

    Leonardo DiCaprio - The Revenant (2015)
  • 4

    Eddie Redmayne - The Theory of Everything (2014)

    Eddie Redmayne - The Theory of Everything (2014)
  • 5

    Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club (2013)

    Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club (2013)
  • 6

    Daniel Day-Lewis - Lincoln (2012)

    Daniel Day-Lewis - Lincoln (2012)
  • 7

    Jean Dujardin - The Artist (2011)

    Jean Dujardin - The Artist (2011)
  • 8

    Colin Firth - The King's Speech (2010)

    Colin Firth - The King's Speech (2010)
  • 9

    Jeff Bridges - Crazy Heart (2009)

    Jeff Bridges - Crazy Heart (2009)
  • 10

    Sean Penn - Milk (2008)

    Sean Penn - Milk (2008)
  • 11

    Daniel Day-Lewis - There Will Be Blood (2007)

    Daniel Day-Lewis - There Will Be Blood (2007)
  • 12

    Forest Whitaker - The Last King of Scotland (2006)

    Forest Whitaker - The Last King of Scotland (2006)
  • 13

    Philip Seymour Hoffman - Capote (2005)

    Philip Seymour Hoffman - Capote (2005)
  • 14

    Jamie Foxx - Ray (2004)

    Jamie Foxx - Ray (2004)
  • 15

    Sean Penn - Mystic River (2003)

    Sean Penn - Mystic River (2003)
  • 16

    Adrien Brody - The Pianist (2002)

    Adrien Brody - The Pianist (2002)
  • 17

    Denzel Washingon - Training Day (2001)

    Denzel Washingon - Training Day (2001)
  • 18

    Russell Crowe - Gladiator (2000)

    Russell Crowe - Gladiator (2000)
  • 19

    Kevin Spacey - American Beauty (1999)

    Kevin Spacey - American Beauty (1999)
  • 20

    Roberto Benigni - La vita e bella (1997)

    Roberto Benigni - La vita e bella (1997)
  • 21

    Jeck Nicholson - As Good as It Gets (1997)

    Jeck Nicholson - As Good as It Gets (1997)
  • 22

    Geoffrey Rush - Shine (1996)

    Geoffrey Rush - Shine (1996)
  • 23

    Nicholas Cage - Leaving Lass Vegas (1995)

    Nicholas Cage - Leaving Lass Vegas (1995)
  • 24

    Tom Hanks - Forrest Gump (1994)

    Tom Hanks - Forrest Gump (1994)
  • 25

    Tom Hanks - Philadelphia (1993)

    Tom Hanks - Philadelphia (1993)
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin