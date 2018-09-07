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Sonbahar sinema rehberi

Yaz bitiyor ve farklı bir sezon başlıyor. Yeni filmler sinemaya gitmek için yeni nedenler anlamına geliyor. Sonbaharda aralarında The Predator, Hunter Killer, The Sisters Brothers ve Robin Hood gibi 59 iddialı film arka arkaya vizyona giriyor. İşte yeni mevsimin sinema rehberi.

  • 1

    The Predator | 14 Eylül
  • 2

    A Simple Favor | 14 Eylül
  • 3

    White Boy Rick | 14 Eylül
  • 4

    Lizzie | 14 Eylül
  • 5

    Unbroken: Path to Redemption | 14 Eylül
  • 6

    The House With a Clock in Its Walls | 21 Eylül
  • 7

    Life Itself | 21 Eylül
  • 8

    Assassination Nation | 21 Eylül
  • 9

    Fahrenheit 11/9 | 21 Eylül
  • 10

    Colette | 21 Eylül
  • 11

    Love, Gilda | 21 Eylül
  • 12


    The Sisters Brothers | 21 Eylül
  • 13

    Night School | 28 Eylül
  • 14

    Smallfoot |28 Eylül
  • 15

    Hell Fest | 28 Eylül
  • 16

    Hell Fest | 28 Eylül

  • 17

    Bad Reputation | 28 Eylül
  • 18

    All About Nina | 28 Eylül
  • 19

    A Star Is Born | 5 Ekim
  • 20

    Venom | 5 Ekim
  • 21


    Bad Times at the El Royale | 5 Ekim
  • 22


    The Happy Prince | 10 Ekim
  • 23


    Beautiful Boy | 12 Ekim
  • 24

    First Man | 12 Ekim
  • 25

    Goosebumps 2: Haunted Halloween | 12 Ekim
  • 26

    The Oath | 12 Ekim
  • 27

    Halloween | 19 Ekim
  • 28

    The Hate U Give | 19 Ekim
  • 29

    Can You Ever Forgive Me? | 19 Ekim
  • 30

    What They Had | 19 Ekim
  • 31

    Mid90s | 19 Ekim
  • 32

    Serenity | 19 Ekim
  • 33

    Hunter Killer | 26 Ekim
  • 34

    Johnny English Strikes Again | 26 Ekim
  • 35

    Indivisible | 26 Ekim
  • 36

    Bohemian Rhapsody | 2 Kasım
  • 37

    The Nutcracker and the Four Realms | 2 Kasım
  • 38

    Nobody's Fool | 2 Kasım
  • 39

    Boy Erased | 2 Kasım
  • 40

    The Front Runner | 7 Kasım
  • 41


    The Grinch | 9 Kasım
  • 42

    The Girl in the Spider's Web | 9 Kasım
  • 43


    Overlord | November Kasım
  • 44

    Peterloo | 9 Kasım
  • 45

    Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 16 Kasım
  • 46

    A Private War | 16 Kasım
  • 47

    Ralph Breaks the Internet | 21 Kasım
  • 48

    Creed II | 21Kasım
  • 49

    Robin Hood | 21 Kasım
  • 50

    Green Book | 21 Kasım
  • 51

    Second Act | 21 Kasım
  • 52

    The Favourite | 23 Kasım
  • 53


    Shoplifters | 23 Kasım
  • 54

    If Beale Street Could Talk | 30 Kasım
  • 55

    Anna and the Apocalypse | 30 Kasım
  • 56

    Ben Is Back | 7 Aralık
  • 57

    Mary Queen of Scots | 7 Aralık
  • 58

    Under the Silver Lake | 7 Aralık
  • 59

    Capernaum | 5 Aralık
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