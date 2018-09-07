Sonbahar sinema rehberi

Yaz bitiyor ve farklı bir sezon başlıyor. Yeni filmler sinemaya gitmek için yeni nedenler anlamına geliyor. Sonbaharda aralarında The Predator, Hunter Killer, The Sisters Brothers ve Robin Hood gibi 59 iddialı film arka arkaya vizyona giriyor. İşte yeni mevsimin sinema rehberi.
1
The Predator | 14 Eylül
2
A Simple Favor | 14 Eylül
3
White Boy Rick | 14 Eylül
4
Lizzie | 14 Eylül
5
Unbroken: Path to Redemption | 14 Eylül
6
The House With a Clock in Its Walls | 21 Eylül
7
Life Itself | 21 Eylül
8
Assassination Nation | 21 Eylül
9
Fahrenheit 11/9 | 21 Eylül
10
Colette | 21 Eylül
11
Love, Gilda | 21 Eylül
12
The Sisters Brothers | 21 Eylül
13
Night School | 28 Eylül
14
Smallfoot |28 Eylül
15
Hell Fest | 28 Eylül
16
Hell Fest | 28 Eylül
17
Bad Reputation | 28 Eylül
18
All About Nina | 28 Eylül
19
A Star Is Born | 5 Ekim
20
Venom | 5 Ekim
21
Bad Times at the El Royale | 5 Ekim
22
The Happy Prince | 10 Ekim
23
Beautiful Boy | 12 Ekim
24
First Man | 12 Ekim
25
Goosebumps 2: Haunted Halloween | 12 Ekim
26
The Oath | 12 Ekim
27
Halloween | 19 Ekim
28
The Hate U Give | 19 Ekim
29
Can You Ever Forgive Me? | 19 Ekim
30
What They Had | 19 Ekim
31
Mid90s | 19 Ekim
32
Serenity | 19 Ekim
33
Hunter Killer | 26 Ekim
34
Johnny English Strikes Again | 26 Ekim
35
Indivisible | 26 Ekim
36
Bohemian Rhapsody | 2 Kasım
37
The Nutcracker and the Four Realms | 2 Kasım
38
Nobody's Fool | 2 Kasım
39
Boy Erased | 2 Kasım
40
The Front Runner | 7 Kasım
41
The Grinch | 9 Kasım
42
The Girl in the Spider's Web | 9 Kasım
43
Overlord | November Kasım
44
Peterloo | 9 Kasım
45
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 16 Kasım