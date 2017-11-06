Sonbaharın ruhuna uygun film önerileri

Sonbahara resmen 2 gün kaldı.Güneşli günler tekrar yüzünü gösterene kadar, daha çok evde zaman geçirilen bugünlerde, yapılabilecek belki de en güzel şey, mevsime uygun filmlerin keyfini çıkarmak. İşte 23 eylülde başlayacak sonbaharın ruhuna uygun, kasım ayının vazgeçilmez filmleri...
1
The Reader
2
A Very Long Engagement
3
13 Going on 30 (Keşke 30 Olsam)
4
Before Sunset
5
Garden State
6
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amelie)
7
Far From Heaven
8
Dead Poets Society
9
What's Your Number? (2011)
10
Good Will Hunting
11
The Wedding Date (Kiralık Sevgili)
12
500 Days of Summer
13
American Beauty
14
Midnight in Paris
15
You've Got Mail
16
How to Lose a Guy in 10 Days (Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?) - (2003