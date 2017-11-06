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Sonbaharın ruhuna uygun film önerileri

Sonbahara resmen 2 gün kaldı.Güneşli günler tekrar yüzünü gösterene kadar, daha çok evde zaman geçirilen bugünlerde, yapılabilecek belki de en güzel şey, mevsime uygun filmlerin keyfini çıkarmak. İşte 23 eylülde başlayacak sonbaharın ruhuna uygun, kasım ayının vazgeçilmez filmleri...

  • 1

    The Reader

    The Reader
  • 2

    A Very Long Engagement

    A Very Long Engagement
  • 3

    13 Going on 30 (Keşke 30 Olsam)
  • 4

    Before Sunset

    Before Sunset
  • 5

    Garden State

    Garden State
  • 6

    Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amelie)
  • 7

    Far From Heaven

    Far From Heaven
  • 8

    Dead Poets Society

    Dead Poets Society
  • 9

    What's Your Number? (2011)
  • 10

    Good Will Hunting

    Good Will Hunting
  • 11

    The Wedding Date (Kiralık Sevgili)
  • 12

    500 Days of Summer

    500 Days of Summer
  • 13

    American Beauty

    American Beauty
  • 14

    Midnight in Paris

    Midnight in Paris
  • 15

    You've Got Mail

    You've Got Mail
  • 16

    How to Lose a Guy in 10 Days (Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?) - (2003
  • 17

    Autumn in New York

    Autumn in New York
  • 18

    October Sky

    October Sky
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