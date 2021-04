Sony ve Disney anlaştı, Spider-Man'in (Örümcek Adam) geleceği belli oldu

Sony ile Disney, Spider-Man (Örümcek Adam) üzerinde bir anlaşmaya vardı. Spider-Man için yollarını ayırmayı planlayan iki stüdyo, Spider-Man: No Way Home'u, Disney+ üzerinden gösterime sunma kararı aldı. Ayrıca Spider-Man: Homecoming ve Spider-Man: Far From Home filmleri de platform üzerinden izlenebilecek.