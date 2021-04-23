Sony ve Disney anlaştı, Spider-Man'in (Örümcek Adam) geleceği belli oldu

Sony, Marvel ile arasındaki krizden sonra Disney ile de anlaştı. Spider-Man (Örümcek Adam) tüm maceralarıyla Disney+’ta olacak.

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23.04.2021 - 08:33

Sony ile Disney, Spider-Man (Örümcek Adam) üzerinde bir anlaşmaya vardı. Spider-Man için yollarını ayırmayı planlayan iki stüdyo, Spider-Man: No Way Home'u, Disney+ üzerinden gösterime sunma kararı aldı. Ayrıca Spider-Man: Homecoming ve Spider-Man: Far From Home filmleri de platform üzerinden izlenebilecek.





Jon Watts'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Tom Holland başrollü Spider-Man üçlemesi, No Way Home'un ardından Sony'ye geçiş yapacak. Karakterin nasıl evren değiştireceğini henüz bilinmiyor. Ancak bilinen tek bir şey var o da üç Spider-Man filminin de Disney+'ta gösterime gireceği.



Bu olay, iki şirketin yaptığı yeni dev anlaşmanın önemli bir parçası. Sony aynı zamanda Disney'e ait olan diğer platform ve kanallar için de yapım üretiyor. Bu platformlar arasında Hulu, ABC, FX ve Star bulunuyor.





Beyazperde'nin haberine göreneredeyse tüm Marvel çizgi roman hakları Disney'in elinde bulunuyor. Fox'u satın almasıyla birlikte X-Men karakterlerinin hakları da Disney'e geçmişti. Ama Sony, bazı Marvel karakterlerini elinde tutmayı tercih ediyor. Spider-Man için Disney ile iş birliği yapma yoluna gitmişti. Ancak aralarında çıkan anlaşmazlık, iş birliğinden vazgeçmelerine neden oldu.





Stüdyolar arasındaki bu anlaşmaya Spider-Man'in yanı sıra, Jumanji, Hotel Transylvania dahil edildi. Şimdilerde Spider-Man: Homecoming filmi Netflix'te bulunuyor. No Way Home, önce Netflix'te gösterilecek. Ardından Disney+'a taşınacak.

Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık 2021'de vizyona girecek.