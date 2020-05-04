Söz ve müzik yazabilen program geliştirildi

Rock, pop, hip-hop ve metal gibi farklı türlerde Elvis Presley’den Katy Perry’ye her tarzda şarkılar yazabilen açık kaynaklı bir yapay zeka programı geliştirildi.

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04.05.2020 - 10:15

OpenAI isimli yapay zeka araştırma kurumunun duyurduğu program, şarkı sözleri ve seslendirmelerle birlikte popüler şarkıcıların tarzlarında özgün melodi ve armoniler yarattı.







Şarkıların çoğunda sesin net olmaması ve diğer benzer aksaklıklara rağmen, projenin müzik üretimi alanında övgüye değer bir teknoloji olduğu düşünülüyor.







Programı geliştireceklerini söyleyen araştırmacılar, konuyla ilgili, "Tutarlılık ve ses örneğinin uzunluğunda; sanatçı, tür ve şarkı sözlerine koşullanma becerisinde önemli bir adımı temsil ediyor. Ancak bu neslin üretimiyle insan üretimi müzik arasında büyük bir açı var" diyor.







Programın yazdığı başarılı şarkı örnekleri arasında Elvis Presley, Frank Sinatra ve Katy Perry gibi ünlü isimlerin tarzları baz alınarak üretilen şarkılar yer aldı.







Bu şarkıların sözlerinin yapay zeka tarafından eğitim sırasında görülmediği ve bir dil modeliyle araştırmacılar tarafından birlikte yazıldığı belirtildi.