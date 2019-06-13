Spice Girls animasyon film oluyor
ntv.com.tr
90’lı yılların en popüler müzik gruplarından olan ve geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelerek konserler vermeye başlayan Spice Girls'ün hikayesi animasyon film oluyor.
-
1
90’lı yılların en popüler müzik gruplarından olan Spice Girls, animasyon film oluyor.
-
2
Fim yapım şirketi Paramount’un beyazperdeye aktaracağı filmin prodüksiyonunu Spice Girls’ün menajeri Simon Fuller yapacak. Senaryosunu Karen McCullah ve Kiwi Smith’in yazacağı filmin yönetmeninin kim olacağı henüz açıklanmadı.
-
3Film, grubun şarkılarının yanı sıra ısmarlama yeni şarkıları da içerecek olan filmle Spice Girls ekibinin de ilgili olduğu bilgisi verildi. Spice Girls animasyon filmi 2020’de gösterime girecek.
-
4İlk Spice Girls filmi olan Spice World, 151 milyon dolarlık gişe hasılatının yanı sıra 100 milyon dolarlık DVD satış geliri elde etmişti.
-
5Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ancak Victoria Beckham’sız yollarına devam eden; Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Melanie Brown ve Emma Bunton’dan oluşan grup konser vermeye devam ediyor. Grubun yıllar sonra çıktığı ilk turne, ses sorunu nedeniyle fiyaskoyla sonuçlanmıştı.