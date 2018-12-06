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Spotify 2018'de en çok dinlenen şarkıcıları açıkladı

ntv.com.tr

Dünya 2018’de hangi şarkıları ve şarkıcıları dinledi? Drake, 8,2 milyarlık dinlenmeyle tüm zamanların en çok dinlenen şarkıcısı olarak rekor kırdı. Drake’in Scorpion albümü en çok indirilen albüm, Gold’d Plan da en çok dinlenen şarkı oldu. Ariana Grande ise Spotify’da yılın en çok dinlenen kadın şarkıcısı oldu. 30 Kasım’da çıkan Thank U, Next şarkısı 220 milyon kez dinlendi. İşte Spotify’da yılın en çok dinlenen tüm şarkı ve şarkıcıları...

  • 1

    EN ÇOK DİNLENEN ERKEK ŞARKICILAR

    EN ÇOK DİNLENEN ERKEK ŞARKICILAR
    1. Drake
    2. Post Malone
    3. XXXTentacion
    4. J Balvin 
    5. Ed Sheeran
  • 2

    EN ÇOK DİNLENEN KADIN ŞARKICILAR

    EN ÇOK DİNLENEN KADIN ŞARKICILAR

    1. Ariana Grande
    2. Dua Lipa
    3. Cardi B
    4. Taylor Swift
    5. Camila Cabello

  • 3

    EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

    EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
    1. "God's Plan" - Drake
    2. "SAD!" - XXXTentacion
    3. "Rockstar" (feat. 21 Savage) - Post Malone
    4. "Psycho" (feat. Ty Dolla $ign) - Post Malone
    5. "In My Feelings" - Drake
  • 4

    EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

    EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
    1. Scorpion - Drake
    2. Beerbongs & Bentleys - Post Malone
    3. ? - XXXTentacion 
    4. Dua Lipa - Dua Lipa
    5. ÷ - Ed Sheeran
  • 5

    EN ÇOK İNDİRİLEN SPOTIFY LİSTELERİ (PODCAST)

    EN ÇOK İNDİRİLEN SPOTIFY LİSTELERİ (PODCAST)
    1. Fest & Flauschig
    2. The Joe Budden Podcast with Rory & Mal
    3. Dissect
    4. Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith
    5. TALK-O-MAT
  • 6

    EN ÇOK İNDİRİLEN (PODCAST) TÜRLER

    EN ÇOK İNDİRİLEN (PODCAST) TÜRLER
    1. Suç ve gizem
    2. Komedi
    3. Haberler ve siyaset
    4. Sağlık
    5. Sanat
  • 7

    ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN ERKEK ŞARKICILAR

    ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN ERKEK ŞARKICILAR
    1. Drake
    2. Post Malone
    3. XXXTentacion 
    4. Travis Scott
    5. Khalid
  • 8

    ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN ŞARKICILAR

    ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN ŞARKICILAR
    1. Cardi B
    2. Ariana Grande
    3. Taylor Swift
    4. Nicki Minaj
    5. Halsey
  • 9

    ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

    ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
    1. "God's Plan" - Drake
    2. "SAD!" - XXXTentacion
    3. "Psycho" (feat. Ty Dolla $ign) - Post Malone
    4. "Lucid Dreams" - Juice WRLD
    5. "Nice for What" - Drake
  • 10

    ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

    ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
    1. Scorpion - Drake
    2. Beerbongs & Bentleys - Post Malone
    3. ? - XXXTentacion
    4. Invasion of Privacy - Cardi B
    5. Stoney - Post Malone
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