Spotify 2018'de en çok dinlenen şarkıcıları açıkladı
ntv.com.tr
Dünya 2018’de hangi şarkıları ve şarkıcıları dinledi? Drake, 8,2 milyarlık dinlenmeyle tüm zamanların en çok dinlenen şarkıcısı olarak rekor kırdı. Drake’in Scorpion albümü en çok indirilen albüm, Gold’d Plan da en çok dinlenen şarkı oldu. Ariana Grande ise Spotify’da yılın en çok dinlenen kadın şarkıcısı oldu. 30 Kasım’da çıkan Thank U, Next şarkısı 220 milyon kez dinlendi. İşte Spotify’da yılın en çok dinlenen tüm şarkı ve şarkıcıları...
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1
EN ÇOK DİNLENEN ERKEK ŞARKICILAR1. Drake
2. Post Malone
3. XXXTentacion
4. J Balvin
5. Ed Sheeran
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2
EN ÇOK DİNLENEN KADIN ŞARKICILAR
1. Ariana Grande
2. Dua Lipa
3. Cardi B
4. Taylor Swift
5. Camila Cabello
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3
EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR1. "God's Plan" - Drake
2. "SAD!" - XXXTentacion
3. "Rockstar" (feat. 21 Savage) - Post Malone
4. "Psycho" (feat. Ty Dolla $ign) - Post Malone
5. "In My Feelings" - Drake
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4
EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER1. Scorpion - Drake
2. Beerbongs & Bentleys - Post Malone
3. ? - XXXTentacion
4. Dua Lipa - Dua Lipa
5. ÷ - Ed Sheeran
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5
EN ÇOK İNDİRİLEN SPOTIFY LİSTELERİ (PODCAST)1. Fest & Flauschig
2. The Joe Budden Podcast with Rory & Mal
3. Dissect
4. Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith
5. TALK-O-MAT
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EN ÇOK İNDİRİLEN (PODCAST) TÜRLER1. Suç ve gizem
2. Komedi
3. Haberler ve siyaset
4. Sağlık
5. Sanat
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ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN ERKEK ŞARKICILAR1. Drake
2. Post Malone
3. XXXTentacion
4. Travis Scott
5. Khalid
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ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN ŞARKICILAR1. Cardi B
2. Ariana Grande
3. Taylor Swift
4. Nicki Minaj
5. Halsey
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9
ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR1. "God's Plan" - Drake
2. "SAD!" - XXXTentacion
3. "Psycho" (feat. Ty Dolla $ign) - Post Malone
4. "Lucid Dreams" - Juice WRLD
5. "Nice for What" - Drake
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ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER1. Scorpion - Drake
2. Beerbongs & Bentleys - Post Malone
3. ? - XXXTentacion
4. Invasion of Privacy - Cardi B
5. Stoney - Post Malone