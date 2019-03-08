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Spotify dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Spotify, dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen güçlü kadın sesleri duyurdu. İşte dünyada ve Türkiye'den en çok dinlenen kadınlar...

  • 1

    DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 20 KADIN SANATÇI

    DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 20 KADIN SANATÇI

    1. Ariana Grande

    (Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır) 

  • 2

    2. Billie Eilish

  • 3

    3. Lady Gaga

  • 4

    4. Halsey

  • 5

    5. Dua Lipa

  • 6

    6. Taylor Swift

  • 7

    7. Rihanna

  • 8

    8. Cardi B

  • 9

    9. Selena Gomez

  • 10

    10. Nicki Minaj

  • 11

    11. Sia

  • 12

    12. Bebe Rexha

  • 13

    13. Karol G

  • 14

    14. Camila Cabello

  • 15

    15. Anne-Marie

  • 16

    16. Becky G

  • 17

    17. Beyonce

  • 18

    18. Demi Lovato

  • 19

    19. Miley Cyrus

  • 20

    20. Adele
  • 21

    TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENENLER

    TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENENLER
    Sezen Aksu

  • 22

    Ariana Grande

  • 23

    Gülşen
  • 24

    Sia
  • 25

    Ebru Gündeş
  • 26

    Dua Lipa

  • 27

    Sertab Erener
  • 28

    Billie Eilish
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