Spotify dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Spotify, dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen güçlü kadın sesleri duyurdu. İşte dünyada ve Türkiye'den en çok dinlenen kadınlar...
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DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 20 KADIN SANATÇI
1. Ariana Grande
(Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır)
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22. Billie Eilish
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33. Lady Gaga
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44. Halsey
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55. Dua Lipa
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66. Taylor Swift
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77. Rihanna
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88. Cardi B
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99. Selena Gomez
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1010. Nicki Minaj
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1111. Sia
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1212. Bebe Rexha
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1313. Karol G
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1414. Camila Cabello
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1515. Anne-Marie
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1616. Becky G
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1717. Beyonce
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1818. Demi Lovato
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1919. Miley Cyrus
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2020. Adele
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21
TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENENLERSezen Aksu
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22Ariana Grande
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23Gülşen
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24Sia
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25Ebru Gündeş
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26
Dua Lipa
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27Sertab Erener
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28Billie Eilish