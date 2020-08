Yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı

DÜNYA GENELİNDE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR 1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch

2. “Blinding Lights” - The Weeknd

3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN

4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685

5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles

6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee

7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. “Toosie Slide”- Drake

9. “Breaking Me” - Topic, A7S

10. “Dance Monkey” - Tones And I

11. “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee

12. “Don’t Start Now” - Dua Lipa

13. “Party Girl” - StaySolidRocky

14. “Blueberry Faygo”- Lil Mosey

15. “Break My Heart” - Dua Lipa

16. “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber

17. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi

18. “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

19. “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

20. “The Box” - Roddy Ricch