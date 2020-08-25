Yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı

2020 yazı diğerlerinden çok farklıydı ama müzik ve podcast yayınları bu sene de yaz mevsiminin her anına durmaksızın eşlik etti. Spotify 1 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasındaki verilerine göre en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.

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25.08.2020 - 17:41

DÜNYA GENELİNDE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR 1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch

2. “Blinding Lights” - The Weeknd

3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN

4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685

5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles

6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee

7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. “Toosie Slide”- Drake

9. “Breaking Me” - Topic, A7S

10. “Dance Monkey” - Tones And I

11. “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee

12. “Don’t Start Now” - Dua Lipa

13. “Party Girl” - StaySolidRocky

14. “Blueberry Faygo”- Lil Mosey

15. “Break My Heart” - Dua Lipa

16. “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber

17. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi

18. “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

19. “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

20. “The Box” - Roddy Ricch

TÜRKİYE’DE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR 1. Kendime Sardım - Oğuzhan Koç

2. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda

3. Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık

4. Siyah - Patron, Sagopa Kajmer

5. Unutulacak Dünler - Gazapizm

6. Aykız- Remix - Ben Büdü, Reynmen

7. Made In Turkey - Ezhel, Murda

8. Nimet - Didomido, Eglo G

9. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN

10. Sağı Solu Kes - Gazapizm

11. Kafamda kentsel dönüşümler - İkiye On Kala

12. Cennetten Çiçek - Zehra

13. AYA - Ezhel, Murda

14. NAPIYON LAN - Murda, SFB

15. Kalmam - Ebru Yaşar

16. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

17. ALEV ALEV - Ati242, Zen-G

18. Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler

19. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık

20. Salına Salına - Velet

DÜNYA GENELİNDE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN PODCAST YAYINLARI 1. The Michelle Obama Podcast

2. NPR News Now

3. The Daily

4. Call Her Daddy

5. TED Talks Daily

6. Harry Potter At Home: Readings

7. Crime Junkie

8. Gemischtes Hack

9. Snacks Minute

10. Mama Knows Best

TÜRKİYE’DE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN PODCAST YAYINLARI 1. Zihnimin Kıvrımları

2. O Tarz Mı?

3. umarim annem dinlemez

4. Merdiven Altı Terapi

5. Fularsız Entellik

6. Psikolog Beyhan BUDAK

7. yesimbayraktar

8. Nasıl Olunur

9. Gülünecek Bir Şey Göremiyorum

10. Soru Cevap