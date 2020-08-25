Yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı

2020 yazı diğerlerinden çok farklıydı ama müzik ve podcast yayınları bu sene de yaz mevsiminin her anına durmaksızın eşlik etti. Spotify 1 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasındaki verilerine göre en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.
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25.08.2020 - 17:41| Son Güncelleme : 25.08.2020 - 17:44
DÜNYA GENELİNDE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch 2. “Blinding Lights” - The Weeknd 3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN 4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685 5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles 6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee 7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande 8. “Toosie Slide”- Drake 9. “Breaking Me” - Topic, A7S 10. “Dance Monkey” - Tones And I 11. “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee 12. “Don’t Start Now” - Dua Lipa 13. “Party Girl” - StaySolidRocky 14. “Blueberry Faygo”- Lil Mosey 15. “Break My Heart” - Dua Lipa 16. “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber 17. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi 18. “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna 19. “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia 20. “The Box” - Roddy Ricch
TÜRKİYE’DE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
1. Kendime Sardım - Oğuzhan Koç 2. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda 3. Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık 4. Siyah - Patron, Sagopa Kajmer 5. Unutulacak Dünler - Gazapizm 6. Aykız- Remix - Ben Büdü, Reynmen 7. Made In Turkey - Ezhel, Murda 8. Nimet - Didomido, Eglo G 9. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN 10. Sağı Solu Kes - Gazapizm 11. Kafamda kentsel dönüşümler - İkiye On Kala 12. Cennetten Çiçek - Zehra 13. AYA - Ezhel, Murda 14. NAPIYON LAN - Murda, SFB 15. Kalmam - Ebru Yaşar 16. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz 17. ALEV ALEV - Ati242, Zen-G 18. Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler 19. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık 20. Salına Salına - Velet
DÜNYA GENELİNDE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN PODCAST YAYINLARI
1. The Michelle Obama Podcast 2. NPR News Now 3. The Daily 4. Call Her Daddy 5. TED Talks Daily 6. Harry Potter At Home: Readings 7. Crime Junkie 8. Gemischtes Hack 9. Snacks Minute 10. Mama Knows Best
TÜRKİYE’DE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN PODCAST YAYINLARI
1. Zihnimin Kıvrımları 2. O Tarz Mı? 3. umarim annem dinlemez 4. Merdiven Altı Terapi 5. Fularsız Entellik 6. Psikolog Beyhan BUDAK 7. yesimbayraktar 8. Nasıl Olunur 9. Gülünecek Bir Şey Göremiyorum 10. Soru Cevap
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