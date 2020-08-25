Yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı

2020 yazı diğerlerinden çok farklıydı ama müzik ve podcast yayınları bu sene de yaz mevsiminin her anına durmaksızın eşlik etti. Spotify 1 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasındaki verilerine göre en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.

25.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 17:44

Yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı - 1

DÜNYA GENELİNDE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch
2. “Blinding Lights” - The Weeknd
3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN
4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685
5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles
6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee
7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande
8. “Toosie Slide”- Drake
9. “Breaking Me” - Topic, A7S
10. “Dance Monkey” - Tones And I
11. “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee
12. “Don’t Start Now” - Dua Lipa
13. “Party Girl” - StaySolidRocky
14. “Blueberry Faygo”- Lil Mosey
15. “Break My Heart” - Dua Lipa
16. “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber
17. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
18. “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna
19. “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia
20. “The Box” - Roddy Ricch
Yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı - 2

TÜRKİYE’DE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

1. Kendime Sardım - Oğuzhan Koç
2. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda
3. Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık
4. Siyah - Patron, Sagopa Kajmer
5. Unutulacak Dünler - Gazapizm
6. Aykız- Remix - Ben Büdü, Reynmen
7. Made In Turkey - Ezhel, Murda
8. Nimet - Didomido, Eglo G
9. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN
10. Sağı Solu Kes - Gazapizm
11. Kafamda kentsel dönüşümler - İkiye On Kala
12. Cennetten Çiçek - Zehra
13. AYA - Ezhel, Murda
14. NAPIYON LAN - Murda, SFB
15. Kalmam - Ebru Yaşar
16. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
17. ALEV ALEV - Ati242, Zen-G
18. Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler
19. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
20. Salına Salına - Velet
Yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı - 3

DÜNYA GENELİNDE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN PODCAST YAYINLARI

1. The Michelle Obama Podcast
2. NPR News Now
3. The Daily
4. Call Her Daddy
5. TED Talks Daily
6. Harry Potter At Home: Readings
7. Crime Junkie
8. Gemischtes Hack
9. Snacks Minute
10. Mama Knows Best
Yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı - 4

TÜRKİYE’DE 2020 YAZINDA EN ÇOK DİNLENEN PODCAST YAYINLARI

1. Zihnimin Kıvrımları
2. O Tarz Mı?
3. umarim annem dinlemez
4. Merdiven Altı Terapi
5. Fularsız Entellik
6. Psikolog Beyhan BUDAK
7. yesimbayraktar
8. Nasıl Olunur
9. Gülünecek Bir Şey Göremiyorum
10. Soru Cevap

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