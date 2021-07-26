Estetik kusursuzluğu elde edebilmek için denediği farklı teknik yöntemlerle dünya çapında sinemayı etkileyen ve filmlerinde insanların karanlık yönlerini anlatan Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor. 1999'da hayatını kaybeden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerinden Kubrick'in filmlerini sizin için derledik...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.