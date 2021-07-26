Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor

Estetik kusursuzluğu elde edebilmek için denediği farklı teknik yöntemlerle dünya çapında sinemayı etkileyen ve filmlerinde insanların karanlık yönlerini anlatan Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor. 1999'da hayatını kaybeden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerinden Kubrick'in filmlerini sizin için derledik...

Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 1
1951 Flying Padre
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 2
1951 Day of the Fight
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 3
1953 Korku ve İstek
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 4
1953 The Seafarers
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 5
1955 Killer's Kiss
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 6
1956 Son darbe
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 7
1957 Zafer Yolları
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 8
1960 Spartaküs
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 9
1962 Lolita
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 10
1964 Garip Doktor
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 11
1968 2001: Uzay Yolu Macerası
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 12
1971 Otomatik Portakal
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 13
1975 Barry Lyndon
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 14
1980 Cinnet
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 15
1987 Full Metal Jacket
Stanley Kubrick 93. doğum gününde anılıyor - 16
1999 Gözü tamamen kapalı

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