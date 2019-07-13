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Stanley Kubrick'in 3 senaryosu bulundu (Kubrick filmleri)

Efsanevi yönetmen Stanley Kubrick'in daha önce bilinmeyen üç senaryo çalışması ortaya çıktı.

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    Estetik kusursuzluğu elde edebilmek için denediği farklı teknik yöntemlerle dünya çapında sinemayı etkileyen ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Stanley Kubrick'in 3 senaryosu ortaya çıktı. Senaryolar; evlilik, kıskançlık ve aldatma gibi temalar etrafında şekilleniyor.
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    Mükemmel Evlilik ismindeki senaryoda da el yazısı notlar ve 7 sayfalık sahneler yer alıyor. Kıskançlık adındaki 13 sayfalık senaryoda ise evli bir çift arasında yaşanan kavgalar kaleme alınıyor. Kubrick'in Evli Adam adındaki senaryosunun açılış cümlesinde, "Evlilik tatlının başta servis edildiği uzun bir yemek gibidir" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Bir kişiyle sürekli aynı hayatı yaşamak "tüylerden oluşmuş bir yatak içinde boğulmaya" benzetiliyor.


  • 3

    Hayatının çoğunu İngiltere'de geçiren Amerikalı yönetmen Kubrick, 1999 yılında Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın oynadığı Gözleri Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut) filmini tamamlamasının kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.
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  • 6


    1951 Flying Padre (Documentary short) (directed by)
  • 7

    1951 Day of the Fight (Documentary short)
  • 8

    1953 Korku ve Istek
  • 9

    1953 The Seafarers (Documentary short)


  • 10


    1955 Killer's Kiss
  • 11


    1956 Son darbe
  • 12

    1957 Zafer Yollari
  • 13


    1960 Spartaküs

  • 14

    1962 Lolita
  • 15


    1964 Garip Doktor
  • 16

    1968 2001: Uzay Yolu Macerası
  • 17

    1971 Otomatik Portakal
  • 18

    1975 Barry Lyndon
  • 19

    1980 Cinnet
  • 20

    1987 Full Metal Jacket
  • 21

    1999 Gözü tamamen kapali
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